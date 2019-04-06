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İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli uçak Ankara’ya hareket etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 14:51 | Son Güncelleme

Taşınma operasyonunun ardından seferlerin normale dönmesiyle birlikte İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli uçak, saat 14.00’te Ankara’ya gitmek üzere pistten havalandı.Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na geçişi kapsayan büyük taşınma işlemi sırasında her iki havalimanında da gece saat 02.00 ile 14.00 arasındaki 12 saatlik süre boyunca uçuşlar durdurulmuştu.

Taşınma operasyonunun ardından seferlerin normale dönmesiyle birlikte İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli uçak, saat 14.00’te Ankara’ya gitmek üzere pistten havalandı.
Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na geçişi kapsayan büyük taşınma işlemi sırasında her iki havalimanında da gece saat 02.00 ile 14.00 arasındaki 12 saatlik süre boyunca uçuşlar durdurulmuştu. Türk ve dünya havacılık tarihine geçecek operasyonun tamamlanmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı’nda ilk tarifeli uçak, Ankara’ya hareket etti. Türk Hava Yolları’na ait TK2154 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçak, 172 yolcusu ve yüzde 96 doluluk oranıyla saat 14.00’te başkente gitmek üzere pistten havalandı.
Uçağa binen yolcular ilk uçuşta yer alarak tarihe geçtiklerini kaydederken THY ve Turkısh Ground Services (TGS) yetkilileri Ankara’ya giden yolcuları uğurlayarak küçük hediyeler takdim etti.

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