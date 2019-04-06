İstanbul Havalimanı’ndan, taşınmanın ardından yapılacak ilk uçuşun yolcuları uçağa alındı. İlk uçak önümüzdeki dakikalarda Ankara’ya hareket edecek.

\u0130stanbul Havaliman\u0131\u2019ndan, ta\u015f\u0131nman\u0131n ard\u0131ndan yap\u0131lacak ilk u\u00e7u\u015fun yolcular\u0131 u\u00e7a\u011fa al\u0131nd\u0131. \u0130lk u\u00e7ak \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki dakikalarda Ankara\u2019ya hareket edecek.PARTNER\u00dcnl\u00fc ismi g\u00f6ren \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nd\u00fc: Ne yap\u0131yor?DeFacto\u2019dan 'Kral \u015eakir\u2019li' koleksiyonK\u0131\u015f uykusundan uyanan bozay\u0131, yavrusunu il\u00e7e turuna \u00e7\u0131kard\u0131
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