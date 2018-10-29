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İstanbul Havalimanı'nın açılış töreni sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 19:15 | Son Güncelleme

Erdoğan ve beraberindeki liderler, kürsüdeki dümeni hareket ettirip, dev ekrana simülasyonla yansıtılan uçağı havalandırarak, İstanbul Havalimanı'nın ilk fazının açılışını gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Havalimanı'nın ilk fazının uçuşlara açılması dolayısıyla düzenlenen tören sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'na "CAN" uçağıyla geldi. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile uçaktan indikten sonra makam aracıyla terminal binasına geçti.

Erdoğan, burada Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu yetkililerinden bilgi alarak, beraberindekilerle terminal binasında bir süre yürüdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk liderlerle aile fotoğrafı çektirdikten sonra, kullandığı elektrikli araçla bilet işlemlerinin yapıldığı THY kontuarına giderek görevlilerle sohbet etti. Görevliler de Erdoğan'a, günün anısına biniş kartı verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile tören alanına geçtikten sonra davetlileri selamladı.

Açılış törenine, Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Katar Devleti Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sudan Cumhurbaşkanı Feldmareşal Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Başkanı (Başbakan) Denis Zvizdic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Alenka Bratusek, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah da katıldı.

Oktay Kaynarca ile Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu yaptığı törene, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakanlardan Tansu Çiller ile eşi Özer Çiller, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Museviler Hahambaşı İsak Haleva, Süryani Ortodoks Kilisesi Mor Filiksinosu Metropolit Yusuf Çetin, Tuluyhan Uğurlu, Orhan Gencebay, Sevim Emre, Aziz Yıldırım, Ali Ağaoğlu, Ferit Şahenk, Yavuz Bingöl, Şafak Sezer, Serdar Gökhan, Muazzez Ersoy, Demet Şener, eski bakanların da aralarında bulunduğu siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda davetli de iştirak etti.

Erdoğan, konuşmasının ardından Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu yetkilileriyle fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrıca Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin minyatürü hediye edildi.

Erdoğan, konuşmasının ardından konuk liderleri sahneye davet ederek, fotoğraf çektirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yaptırdığı açılış duasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki liderler, kürsüdeki dümeni hareket ettirip dev ekrana simülasyonla yansıtılan uçağı havalandırarak, İstanbul Havalimanı'nın ilk fazının açılışını gerçekleştirdi.

- Açılıştan notlar

Havalimanına Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleriyle dev Türk Bayrağı asıldı.

Okay Temiz ve Roman Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Orkestrası'nın konser verdiği açılışta, havalimanının tanıtım filmi gösterildi.

Ayrıca, İstanbul'un tarihi yerlerinin fotoğraflarının yer aldığı video havalimanı içerisindeki dev ekranlara yansıtıldı.

Konuşmaların yapıldığı platformun arkasında yer alan bankolarda, konuk liderlerin ülkelerinin bayrakları ve başkentlerinin isimleri yer aldı. Bu bankolarda konuk liderlere sembolik olarak ülkelerine gidiş bileti kesildi.

Açılış konuşmalarının yapılacağı kürsü de havalimanının lale figürlü, mimarlık ödüllü 90 metre yüksekliğindeki Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin minyatürü şeklinde tasarlandı.

Kurulan büyük basın platformunda çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu da töreni takip etti.

Törendeki konuşmalar, İngilizce, Arapça, Rusça, Çince, Almanca, Fransızca ve İspanyolca'ya da çevrildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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