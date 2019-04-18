İstanbul Havalimanı'nın alev kaplanları Erzincan'da eğitim görüyor

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA )- İSTANBUL Havalimanı'nda görev yapan kurtarma ve yangınla mücadele personeline Erzincan Havalimanı'ndaki Uçak Yangın Simülatörü'nde verilen eğitim, gerçeğini aratmadı. Uçak yangınlarının birebir canlandırıldığı eğitimlerde personel, olası kazalarda kurtarma konusunda da eğitimden geçti. Erzincan Havalimanı'nda 2013 yılında kurulan, şu ana kadar 2 binin üzerinde yerli ve yabancı havalimanı itfaiye personeline eğitim verilen Devlet Hava Meydanları İşletmesi Uçak Yangın Simülatörü Eğitim Tesisi'nde son olarak kısa süre önce açılan İstanbul Havalimanı'nın personeline eğitim veriliyor. İstanbul Havalimanı'nda görev yapan 120 havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele görevlisi, 15 kişilik gruplar halinde tetiste eğitime tabi tutuluyor. Kursiyerlere teorik eğitimin ardından özel olarak tasarlanmış Boeing 737-800 tipi eğitim uçağında uygulamalı yangın eğitimi veriliyor. Personel, bir uçakta çıkabilecek 19'u dış, 9'u da iç kısımda olmak üzere 28 farklı tipteki yangına nasıl müdahale edileceğini uygulamalı yaşıyor. Eğitimler sırasında alevlerin kapladığı uçağa müdahale edilirken, eğitmenler o anları kasklarındaki kameralarla görüntüledi. Gerçeğini aratmayan eğitimde alevlerin arasına giren kursiyerler kısa sürede yangını kontrol altına alıyor.

