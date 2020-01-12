İstanbul havalimanlarından 104 milyondan fazla yolcu uçtu

İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - Geçen yıl toplamda 104 milyon 123 bin 394 kişinin seyahat ettiği İstanbul havalimanları, önceki seneye göre, yolcu sayısını 1 milyon 547 bin 788 kişi arttırdı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarındaki toplam yolcu ve sefer sayısında 2019'da artış yaşandı.

Geçen yıl Atatürk Havalimanı'ndan toplam 16 milyon 72 bin 534 yolcu seyahat etti. Bu dönemde iç hatta 4 milyon 227 bin 132, dış hatta 11 milyon 845 bin 402 kişi havalimanını kullandı.

Yoğunluğu her yıl giderek artıran Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 2019'da iç hatta 21 milyon 415 bin 596 dış hatta 14 milyon 57 bin 256 yolcu ağırlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan geçen yıl 35 milyon 472 bin 852 yolcu geliş-gidiş yaptı.

İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl 52 milyon 578 bin 8 yolcu seyahat ederken, iç hatta 12 milyon 720 bin 826, dış hatta 39 milyon 857 bin 182 yolcu taşındı.

Geçen yıl, kentteki havalimanlarından yapılan seferlerle iç hatta 38 milyon 363 bin 554, dış hatta 65 milyon 759 bin 840 olmak üzere toplam 104 milyon 123 bin 394

yolcu seyahat etti.