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‘İstanbul Hayat Pahalılığının En Hızlı Arttığı Kent’

05.09.2019 00:52 | Son Güncelleme

İngiliz Economist dergisinin En Yaşanılır Kentler 2019 raporunda Viyana birinci, Suriye’nin başkenti Şam ise son sırada yer aldı. Rapordaki verilere göre, ‘en hızlı pahalanan kentler’ listesinin birincisiyse İstanbul oldu

‘İstanbul Hayat Pahalılığının En Hızlı Arttığı Kent’

İngiliz Economist dergisinin En Yaşanılır Kentler 2019 raporunda Viyana birinci, Suriye’nin başkenti Şam ise son sırada yer aldı. Rapordaki verilere göre, ‘en hızlı pahalanan kentler’ listesinin birincisiyse İstanbul oldu.

Economist’in İstihbarat Birimi’nin her yıl yayınladığı araştırma raporunun 2019 yılı baskısı Eylül ayının ilk sayısında yayınlandı. Geçen yılki raporda da ‘en yaşanılır kentler’ listesinde birinci sırada yer alan Avusturya’nın başkenti Viyana bu yıl da yerini korudu.

Viyana’yı takiben, listenin ilk on kenti sırasıyla Avustralya’nın Melbourne ve Sidney kentleri, Japonya’nın Osaka kenti, Kanada’nın Calgary, Vancouver ve Toronto kentleri. 8, 9 ve 10’uncu sıralarda Japonya’nın başkenti Tokyo, Danimarka’nın başkenti Kopenhag ve Avustralya’nın Adelaide kentleri yer alıyor.

Dünya çapında 140 kentte yapılan araştırmalar sonucunda oluşturulan listelerin başında, ilk onda yer alan kentlerin bir önceki yıla göre aynı kaldığı ancak Sydney’in 5’inci sıradan 3’e yükseldiği belirtiliyor.

Raporda, ilk sıralarda yer alan kentlerin çoğunun Avustralya, Kanada ve Japonya kentleri olmasının yanısıra, Avrupa kentlerinin de dünya geneline kıyasla yine daha yaşanılır olduğu yansıtılıyor.

ABD’nin listede en yüksek puan alan kentiyse Hawaii’nin başkenti Honolulu. 22’inci sıradaki Honolulu’dan sonra en yüksek puanlı Amerikan kentleri Atlanta, Pittsburgh, Seattle ve Washington ilk 40’a giren kentler arasında.

Listenin en sonunda kalan 10 kent ise sondan sıralandığında şöyle: Şam, Suriye; Lagos, Nijerya; Dakka, Bangladeş; Tripoli, Libya; Karaçi, Pakistan; Port Moresby, Papua Yeni Gine; Harare, Zimbabve; Douala, Kamerun; Cezayir, Cezayir; ve Caracas, Venezuela.

İstanbul 48 puan kaybederek 120’inci sıraya düştü

Araştırmacılar raporu hazırlarken, kentlerin yaşanılırlık seviyelerini beş ayrı kategoride inceleyerek puanlıyor. Bu kategoriler: istikrar, sağlık hizmeti, kültür ve çevre, eğitim ve altyapı. Bu beş ayrı kategori içindeyse 30 farklı sayısal ve niteliksel unsur değerlendirilmeye alınıyor. 1 ile 100 arasında bir puanlama sistemine dayanan verilerde yaşanılırlık seviyesi en düşük puandan en yükseğe göre sırayla ‘kabul edilir’, ‘tolere edilir’, ‘rahatsız edici’, ‘istenmeyen konumda’, ve ‘tolere edilemez’ olarak nitelendiriliyor

İncelemelerin yapıldığı 140 ülkeden biri olan İstanbul geçen yıla oranla bu yıl tüm ülkeler arasında en fazla düşüşü sergileyerek 120’inci sıraya geriledi ve hayat pahalılığının en fazla artış gösterdiği kent olarak listelendi.

Raporda, ABD dolarının finans dünyasında değer kazanmasının birçok ülkenin ekonomisinde olumsuz etki yarattığının altı çiziliyor, ancak Türkiye ve Arjantin ekonomilerindeki gerilemeninse daha başka nedenleri de olduğuna vurgu yapılıyor. Dış ilişkilerdeki dengesizlikler, siyasal istikrarsızlık ve yetersiz politikalar Türkiye’nin süregelen krizindeki en önemli etkenler olarak gösteriliyor.

Türkiye’den sonra listedeki sıralamalarında en fazla düşüşü yaşayan diğer kentler Buenos Aires, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Adelaide, Stockholm, Taşkent, Perth, Wellington ve Moskova oldu.

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