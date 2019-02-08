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İSTANBUL - HEMŞİRELİK ÖĞRENCİSİ ŞEVVAL YILMAZ'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 19:35 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA Kartal'da çöken 8 binanın enkazında yapılan aramalarda hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz (23)'ın da cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA
Kartal'da çöken 8 binanın enkazında yapılan aramalarda hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz (23)'ın da cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Google Maps'deki 2014'te çekilmiş sokak görüntülerinde, Yeşilyurt Apartmanı'nın 3'üncü katındaki pencerede görünen küçük kızın, şimdi hemşirelik okuyan Şevval Yılmaz olduğu belirtiliyordu.

Görüntü Dökümü:
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-Şevval Yılmaz'ın fotoğrafı
-Haritadaki fotoğrafı
-Cenazenin çıkarılması

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