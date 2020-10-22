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  4. İstanbul Hezarfen Havalimanı’ndan havalanan bir eğitim uçağı düştü. Uçağın pilotu yaralı olarak kurtarıldı. Pilot 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıyor. Ekiplerin olay yerinde incelemesi devam ediyor.

İstanbul Hezarfen Havalimanı’ndan havalanan bir eğitim uçağı düştü. Uçağın pilotu yaralı olarak kurtarıldı. Pilot 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıyor. Ekiplerin olay yerinde incelemesi devam ediyor.

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 11:40 | Son Güncelleme

İstanbul Hezarfen Havalimanı’ndan havalanan bir eğitim uçağı düştü.

İstanbul Hezarfen Havalimanı’ndan havalanan bir eğitim uçağı düştü. Uçağın pilotu yaralı olarak kurtarıldı. Pilot 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıyor. Ekiplerin olay yerinde incelemesi devam ediyor.

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