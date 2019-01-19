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İSTANBUL - HRANT DİNK VURULDUĞU YERDE ANILIYOR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 13:23 | Son Güncelleme

, AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin üzerinden 12 yıl geçti.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL (DHA), AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin üzerinden 12 yıl geçti. Dink vurulduğu yerde saat olan 15.05'te anılacak. Anma programı nedeniyle Şişli Halaskargazi caddesi ve caddeye çıkan sokaklar saat 11.00 sıralarında polis tarafından kapatıldı. Ara sokaklara TOMA'lar konuşlandırıldı.

Anmaya katılmak üzere gelenler ile polisin kapattığı bölgeden geçmek isteyenler üzerleri aranarak içeri alınıyor.

Dink'i anmasına gelenler, Agos gazetesinin önünde saat 12.00'den itibaren toplanmaya başladı. "Adalet İstiyoruz, Hrant 12" yazılı pankartın asıldığı gazete binasının girişine "Hrant'ın Arkadaşları" tarafından kırmızı karanfiller bırakıldı. Gazete binası önünde "Sarı Gelin" türküsü Türkçe ve Ermenice olarak çalınıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Trafiğe kapatılan cadde

-Polisin güvenlik önlemleri

-Arama noktasından geçen vatandaşlar

-Hrant'ın vurulduğu yere karanfiller bırakılması

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