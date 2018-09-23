İSTANBUL İBB BAŞKANI UYSAL: TEKNOFEST'E 550 BİNE YAKIN ZİYARETÇİ GELDİ

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Yeni Havalimanı'nda 20-23 Eylül tarihleri arasında 4 gün boyunca düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık,Uzay ve Teknoloji Festivali'ni 550 bine yakın kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Festivalin gelecek sene yapılacağı yere değinen Uysal, "Üçüncü Havalimanı henüz açılmadı, açılmak üzere. Seneye de Atatürk Havalimanı buraya taşınacağı için orada yapmak imkanımız var. Büyük bir imkan bu" dedi. "Ayakları Yere Basmayan İlk Festival" sloganıyla Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İBB tarafından düzenlenen, sponsorları arasında Demirören Medya Grubu'nun da bulunduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, son gününde de heyecanlı anlara sahne oldu. GÜNLÜK 200 BİNE YAKIN KİŞİ ZİYARET ETTİ Yerli üretim T625 genel maksat helikopteri içerisinde, Demirören Haber Ajansı muhabirinin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, festivalin dördüncü gününde, katılımcı sayısına ilişkin bilgiler de verdi. Mevlüt Uysal, "Bu süreç içerisinde 550 bine yakın ziyaretçi geldi. Her gün ortalama 200 bine yakın insan geldi. T3 Vakfı ile başlarken 'Bu kadar kişi gelir mi, bu kadar hareketli geçer mi' diye tereddütlüydük. Böyle bir festivale İstanbul'un, Türkiye'nin ihtiyacı varmış. İlk sene olmasına rağmen bu kadar ilgi olması çok güzel" dedi. "ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YAPMA İMKANIMIZ VAR" Festivalin bir sonraki yıl yapılacağı yere değinen Uysal, "Üçüncü Havalimanı henüz açılmadı, açılmak üzere. Seneye de Atatürk Havalimanı buraya taşınacağı için orada yapmak imkanımız var. Büyük bir imkan bu. Yer olarak, mekan olarak havacılık ve uzay festivalinin yapılabileceği festival önemli. İBB olarak gelen ziyaretçilerimizin son teknoloji ürünleri test etmesi çok önemli diye düşünüyoruz. Yeni teknolojilerin ortaya çıkması adına, ülkemizde milli teknoloji hamlesine çok büyük katkı sunacağını görüyoruz" ifadelerini kullandı. "BU SENE GELEMEYENLER, NELER KAÇIRDIKLARINI GELENLERDEN DİNLEYECEKLER" Festivalin bir sonraki yıl daha da hareketli geçeceğini kaydeden Uysal, "Paydaşlarımızın geliştirdikleri ürünleri vatandaşlarımızın tecrübe etme imkanı oldu. TEKNOFEST bundan sonra iç turizmi tetikleyen bir şey olmaktan öte, çok daha farklı sonuçları olacak diye ümit ediyoruz. Seneye daha hareketli olur diye düşünüyoruz. Bu sene gelemeyenler, neler kaçırdıklarını gelenlerden dinleyecekler. Öyle olunca da seneye gelmek isteyecekler" diye konuştu. Görüntü Dökümü:



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