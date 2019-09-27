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İSTANBUL - İBB BİNASINDA HAREKETLİLİK (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 15:55 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasında hareketlilik yaşandı.  Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki İbrahim A.

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasında hareketlilik yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki İbrahim A. , İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşmek istediğini belirterek içeriye girmek istedi. Güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine dışarıya çıkan İbrahim A. binanın arka bölümünden tırmanarak içeriye girdi. Elinde jilet bulunduğu kaydedilen İbrahim A. İmamoğlu'nun makam odasının balkonuna kadar ulaştı. Güvenlik görevlilerinin fark etmesi üzerine İbrahim A. kendisine jiletle zarar verdi. İbrahim A. polis tarafından gözaltına alındı. Kendisini yaralayan İbrahim A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İmamoğlu'nun olay sırasında İBB binasında olmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Bina önündeki ambulans ve güvenlik görevlileleri
-Binadan çıkarılan kişi

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