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İSTANBUL- İBB ÖNÜNDE “SU ZAMMI" PROTESTOSU

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 13:13 | Son Güncelleme

  İstanbul DHA İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binası önünde “su zammı" protestosu yapıldı.

İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binası önünde “su zammı" protestosu yapıldı.

Halkevleri üyesi yaklaşık 20 kişilik bir grup, Kasım ayı meclis toplantısı öncesi İBB'nin Saraçhane'deki binası önüne geldi. İBB'nin giriş kapısında toplanmak isteyen gruba polis izin vermedi. Grupla polis arasında itişme yaşandı. Bunun üzerine eylemciler, İBB'nin yan kapısına geçerek basın açıklaması yaptı. Halkevleri Beşiktaş Şube Başkanı Murat Yıldırım, “İstanbul'da yaşana milyonlarca emekçi sadece musluktan akan suya değil paketlenmiş içme suyuna da para vermektedir. İBB Hamidiye suyunu satış rakamlarını övmeden önce her hanede içilebilir temiz içme suyunun akmasını sağlamalıdır. Biliyoruz ki bu mümkün. İBB yönetimini bir kez daha uyarıyoruz. Suya zam yapmayı aklınızdan çıkarın. Hiçbir haklı gerekçe bulamazsınız" diye konuştu.

İSKİ'nin su zammı teklifi 28 Kasım'daki İSKİ Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

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