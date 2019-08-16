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İSTANBUL - İBB: SULAMA BAŞLIKLARI KIRILARAK YÖNÜ DEĞİŞTİRİLMİŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 13:26 | Son Güncelleme

- İBB'den polis memurunun hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklama yapıldı.

- İBB'den polis memurunun hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklama yapıldı.
- Açıklamada "Sulama başlıklarının kırılarak yönünün değiştirildiği tespit edildi" denildi.

Ümit UZUN - İSTANBUL DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), TEM Otoyolu Samandıra mevkiinde motosikletiyle ilerleyen polisin hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklama yaptı. İBB'den yapılan açıklamada, "Olay yerindeki vana kutusunun kapağının kırılarak açıldığı ve hafıza açılı olan sulama başlıklarının da kırılarak yönünün değiştirildiği tespit edilmiş ve konuyla ilgili tutanak tutulmuştur" denildi.
Samandıra'da önceki gün meydana gelen kazada trafik polisi Ali Ulaş görev dönüşü kullandığı motosikletle kaza yaparak hayatını kaybetti. Kazanın çim sulama fıskiyelerinden yola akan suyun neden olduğu öne sürüldü.

"SÖZ KONUSU ALANDA HERHANGİ BİR SULAMA YAPILMAMIŞTIR"
Olayla ilgili inceleme sürerken İBB'den yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "TEM otoyolunda meydana gelen ve bir polisimizin şehit olduğu kazayla ilgili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü olayın hemen akabinde tetkik ve incelemelerini başlatmıştır. Kazanın olduğu saat ve öncesinde söz konusu alanda herhangi bir sulama yapılmamıştır. Öte yandan, sulama sisteminde herhangi bir arıza, patlak ya da kaçak olmadığı da görülmüştür. Bölgede sulama işlemi sabah 08.00 - 16.30 saatleri arasında yapılmaktadır. Bir önceki gün 08:00 - 16:30 saatleri arasında sulama yapılarak tüm sistem kapatılmıştır. Sulama saatleri içerisinde görevli personel alandan ayrılmamakta, herhangi bir sorun oluştuğunda gerekli müdahaleyi yapmaktadır" ifadeleri yer aldı.

"SULAMA BAŞLIKLARININ YÖNÜ DEĞİŞTİRİLMİŞ"
Açıklamada "Bununla birlikte; yapılan incelemeler esnasında, kazanın meydana geldiği alanın gece madde bağımlısı olduğu tahmin edilen kişilerce kullanıldığı tespit edilmiştir. Olay yerindeki vana kutusunun kapağının kırılarak açıldığı ve hafıza açılı olan sulama başlıklarının da kırılarak yönünün değiştirildiği tespit edilmiş ve konuyla ilgili tutanak tutulmuştur" denildi.

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-Olay yerinden dün çekilen görüntüler

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