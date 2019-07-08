HABER

İSTANBUL- İBB'DE TEMMUZ AYI İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 17:25 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA İstanbul Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı ilk meclis toplantısı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapıldı.

İSTANBUL DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı ilk meclis toplantısı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda İmamoğlu'nun Cumartesi günü söylediği "Meclis toplantılarını iki günde toparlayabiliriz" sözü tartışıldı.

MECLİS TOPLANTI GÜNÜ TARTIŞMASI
AK Parti grubu, İmamoğlu'nun sözünü medyadan öğrendiklerini ifade ederek duruma tepki gösterdi. AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş meclis toplantılarının her ayın ikinci pazartesi günü 5 gün sürecek şekilde saat 14.00'da başlaması için teklif sundu. Ancak İmamoğlu yetkinin mecliste olmadığını belirterek oylama yapmadı. Bunun üzerine Gökkuş, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Ekrem İmamoğlu ise kararının arkasında olduğunu yineledi.

BORÇLANMA YETKİSİ İSTEDİ
Ardından İmamoğlu, İBB'nin mali durumuyla ilgili hazırlanan raporu sundu. İmamoğlu, "Planlanan bütçeye göre gelirlerle giderler arasında eski parayla 3.2 katrilyon liralık, yeni parayla 3.2 milyar liralık fark vardır" diyerek Eylül ayı meclis toplantısında görüşülmek üzere borçlanma yetkisinde bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ise borçlanma yetkisi vereceklerini ifade etti.
Görüşmelerin ardından gündem maddeleri oylanarak yasalaşması için komisyonlara gönderildi.

Görüntü Dökümü:
-------------------
-Meclis toplantısı
-Detaylar

Tatile gidemeyen soluğu orada aldı! Burası Antalya'yı aratmadı Tatile gidemeyen soluğu orada aldı! Burası Antalya'yı aratmadı
Damada takı yerine sarımsak astıDamada takı yerine sarımsak astı
Devre arkadaşlarından Şehit Yüzbaşı Ülker’in mezarına ziyaretDevre arkadaşlarından Şehit Yüzbaşı Ülker’in mezarına ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Seydioğlu Baklava'nın sahipleri adliyeye sevk edildi

Seydioğlu Baklava'nın sahipleri adliyeye sevk edildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir merkezli 8 ilde operasyon! 55 kişi yakalandı

İzmir merkezli 8 ilde operasyon! 55 kişi yakalandı

Hakkari'de Teğmen Güngör Dolunay'ı şehit eden teröristlerden 3’ü etkisiz hale getirildi

Teğmen Güngör Dolunay'ın kanı yerde kalmadı

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi söküldü

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

Son dakika: Meteoroloji'den Edirne ve Tekirdağ için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Tunceli'de 'leopar' görüntülendiği iddiaları üzerine yetkililer harekete geçti

Bu görüntü çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Kocaeli'de kendisine yol vermeyen gence kurşun yağdırdı!

Yol vermeyen gence kurşun yağdırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.