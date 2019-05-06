İSTANBUL - İBB'NİN RAMAZAN ETKİNLİKLERİ AÇIKLANDI

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) basın sözcüsü Murat Ongun, belediyenin Ramazan ayında planladığı etkinlikleri düzenlendiği basın toplantısıyla açıkladı. Sayısı artırılan iftar çadırları Mecidiyeköy, Aksaray, Çekmeköy, Eminönü, Kadıköy ve Üsküdar’da olacak. Ramazan ayı konserleri ve eğlenceleri Maltepe Meydanı'nda sürecek. Cuma günü Sultanahmet’te asırlık tatlar alanında sahaf çarşısı açılacak. Bu yıl ilk kez 5 ayrı gezici aracı ile daha önce İBB'nin herhangi bir etkinlikte bulunmadığı mahallelerde özellikle de çocuklara yönelik Ramazan eğlenceleri düzenlenecek ikramlarda bulunulacak. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ramazan ayında Sultanahmet Meydanı'nda açılması planlanan Türkiye Kitap Fuarı'na izin verilmemesi tartışmalarıyla ilgili olarak da Ongun, ""Bu fuarı kuran, Diyanet Vakfı'na bağlı fuarcılık şirketinin yetkilileriyle görüşmek için de bugün davette bulunduk. Kendileri müsait değildi. Perşembe günü İBB'ye gelecekler. Bakacağız, 'En uygun, en sağlıklı yer neresi olabilir?' diye. Görüşerek, konuşarak, anlaşarak bu işleri çözmeye gayret edeceğiz" dedi.

6 BÖLGEDE İFTAR ÇADIRI İftar çadırlarının sayısının artırıldığını belirten Ongun, ‘Ramazan ayında İstanbul’da Mecidiyeköy, Aksaray, Çekmeköy, Eminönü, Kadıköy ve Üsküdar’da İBB’nin iftar çadırları olacak. Maltepe’deki etkinlik alanında Ramazan eğlenceleri kapsamında konserler düzenlenecek. Geçen yıl da hem Maltepe’de hem Yenikapı’da hem de Beylikdüzü’nde İBB’nin Ramazan eğlenceleri vesilesiyle konser programı vardı. Ama o gün yaptığımız toplantıda yetkililer hem Beylikdüzü hem de Yenikapı’daki etkinliklerden verim alamadıklarını söylediler. Planlamalarında da bu yıl sadece Maltepe meydanını kullanmayı belirtmişlerdi. Biz de bu istikamette Maltepe meydanında Ramazan ayı konserlerimizi ve eğlencelerimizi sürdüreceğiz. Cuma günü itibariyle Sultanahmet’te asırlık tatlar alanında sahaf çarşısı açılacak. Sahaflar vatandaşlarımızla buluşacak’ dedi.

100’ÜN ÜZERİNDE MAHALLEDE GEZİCİ ARAÇLA RAMAZAN ETKİNLİĞİ

Sultanahmet sahnesinde Ramazan ayının kültürüne uygun etkinlikler yapılacağını belirten Ongun, "İstanbul'un kimliğine uygun sohbetler yer alacak. Bu sohbetlerde çok kıymetli din adamlarımız, yazarlarımız aynı zamanda da çok önemli kamu kurumlarının müdürleri halkımızla bir araya gelecek. İstanbul'un Ramazanlarını konuşacaklar. Bütün etkinliklerimiz Ramazan ayının ruhuna uygun ibadetiyle kültür zenginliğiyle iç içe olacak şekilde planlanmıştır. Büyükşehir Belediyesi bu yıl ilk kez 5 ayrı gezici aracı ile daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir etkinlikte bulunmadığı mahallelerde özellikle de çocuklarımıza yönelik Ramazan eğlenceleri ve ikramlarda bulunacak. 100'ün üzerinde mahalleye bu hizmeti vermeyi planlıyoruz’ şeklinde konuştu.

FUAR TARTIŞMASI

Sultanahmet Meydanı’nda kurulması planlanan kitap fuarıyla ilgili tartışmalara da değinen Ongun, şunları söyledi:

"‘ Son günlerde kamuoyunda Diyanet Vakfı'nın 37 yıldır devam ettirdiği fuarla ilgili bazı tartışmalar var. 25 Nisan günkü ilk Ramazan toplantımızda mevcut yönetimimiz tarafından bize geçen yıl Ayasofya Cami'nin hemen yanında kurulan fuarın, kurulum olarak uygun olmadığını söylediler. Neden uygun olmadığını söylediğimizde de bölge esnafının şikayetleri olduğunu keza itfaiyenin herhangi bir olayda müdahale edemeyeceğini söylediğini, polisin itfaiyenin bölgedekilerin bu kurulumdan memnun olmadıklarını belirtiler. Ve bu yıl orada böyle bir fuarın kurulumunun uygun görmediklerini hatta Yenikapı gibi bir yerde yer düşündüklerini ama seçim nedeniyle de bu işle çok ilgilenemediklerini söylediler. ‘Görüşünüz nedir’ diye sorulduğunda da bu alanda bu fuarın yapılmasının uygun olmadığını belirtiler. Doğal olarak İBB olarak fuarın bu bölgede yapılmaması için bir karar aldık. Bu kararın ardından da kamuoyunda bazı tartışmalar başladı. Hemen belirtmek isteriz ki bu fuar 2010 yılına kadar Sultanahmet Camiinin meydanında kuruluyordu. 2010-2017 yılları arasında da Beyazıt Meydanı’nda kuruldu. İlk kez geçen yıl Ayasofya’nın yanında fuar kurulmuştu. Ama o alanın uygun olmadığı belirtildiğinde de bu talebi kabul edemedik. Ardından kamuoyunda tartışmalar başladı. Kuşkusuz Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı, çok değerli ve önemli kuruluşlar. İBB olarak da her zaman, el ele, kol kola iş birliği içinde yürüyeceğimiz kuruluşlar. Tabii ki biz de hemen temasa geçtik. Şunu da belirtmek isterim. Dolaylı olarak da olsa, Diyanet İşleri Başkanımızla da başkanımız arasında bir temas kurulmuştur. Bu fuarı kuran, Diyanet Vakfı'na bağlı fuarcılık şirketinin yetkilileriyle görüşmek için de bugün davette bulunduk. Kendileri müsait değildi. Perşembe günü İBB'ye gelecekler. Bakacağız, 'En uygun, en sağlıklı yer neresi olabilir?' diye. Görüşerek, konuşarak, anlaşarak bu işleri çözmeye gayret edeceğiz. Tabii bunun bir istismarı söz konusu. Bugün bazı basın yayın organlarında, 'faşizm' suçlamasına kadar varacak ağır benzetmeler var. Bunları iddia edenlere, bunları söyleyenlere bu sözleri iade ediyoruz. Biz, her işimizde mutlaka masa etrafındaki herkesle beraber konuşacağız ve en uygun çözümü bulmaya gayret edeceğiz. Diyanet Vakfı'mızın hazırladığı fuar ile ilgili durum budur’ ifadelerini kullandı.

Ongun, Ekrem İmamoğlu’nun ‘İstanbul Valiliği'nin 6 Mayıs'tan 7 Mayıs'a ertelediği iftara katılıp katılmayacağıyla ilgili soruya ’İftar yemeği yarın olacak. Bu akşam, şehit ve gazilere nişan takdimi töreni var. Sayın Başkanımız da katılacak törene’ yanıtını verdi.

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