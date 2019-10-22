 İSTANBUL - İBB'NİN SATIŞA ÇIKARDIĞI BEŞİKTAŞ'TAKİ ARAZİNİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Ali AKSOYER - İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin elindeki en değerli arazilerden Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'ndeki 5 bin 763 metre arazi satışa çıkarıldı.

İBB Encümen Müdürlüğü tarafından satılması kararlaştırılan ve İstanbul'un en değerli yerlerinden biri olan arazi, yarın Saraçhane'deki belediye binasında ihaleye çıkarılacak. Dikilitaş'ta 25 ada, 77 parseldeki arazi, 144 milyon 205 bin muhammen bedelle ihale edilecek.

Halen boş ve ağaçlık olan arazi, Yeşilçimen Caddesi üzerinde yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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-Arazinin havadan görüntüleri

