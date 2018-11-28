İstanbul için anketten hangi isim çıktı? Çarpıcı ifadeler

Partilerin adayları açıklanmaya başladı ancak tüm gözler İstanbul ve Ankara adaylarına çevrildi. AK Parti'de Binali Yıldırım ismi ağırlığını korurken CHP'de bir netlik yok.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında, CHP'de İstanbul için anketten çıkan bir ismi duyurdu. Bu ismin İlhan Kesici olduğunu yazan Alçı, Abdüllatif Şener'in de dikkat çeken bir çalışma içinde olduğunu söyledi.

"BİR PANELDE NE İŞİ VAR?"



İşte Alçı'nın yazısının ilgili bölümü;

İstanbul’a gelince… Bugün itibarı ile İlhan Kesici isminin de anketten çıktığını öğrendim. Ancak Kesici’den hâlâ bir sinyal yok. Öte yandan Abdüllatif Şener bugün (salı) Bağcılar’da ekonomi ile ilgili CHP’lilere konferans veriyordu. Bir Konya milletvekilinin Bağcılar’daki bir panelde ne işi var? Bunu sorduğum CHP’lilerin tümü "Tabii ki İstanbul’a göz kırpmak için" dediler.

İstanbul için adı geçenlerden birinin de Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu biliyoruz. İmamoğlu pazar günü Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. O görüşmeden net bir sonuç çıkmamış. Bir önceki yazıda da belirttiğim gibi pek istekli değil, diye duyuyorum. Ancak görev verilirse kabul edeceğini söylüyormuş.

Kısacası Kemal Bey’in kafasında şu an İstanbul için en kuvvetli 3 seçenek Abdüllatif Şener, Gürsel Tekin ve Ekrem İmamoğlu gibi görünüyor.

Ancak 6 Aralık’taki Parti Meclisi toplantısına kadar herhangi bir gelişme olacağını sanmam. İsimlerin açıklanması ise 15’inden sonraya kalacak gibi görünüyor.



