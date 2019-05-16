"İstanbul için bir tercih yapacağız"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde İstanbul için bir tercih yapılacağını ifade ederek, "İstanbul, dünyanın küresel güç merkezi mi olacak yoksa dünyada küresel güçlerin arka bahçesi mi olacak? Bu kadar net. Tercih bu. Karşımızda bir cephe var. Bu cephenin bir tek hedefi var, Türkiye'nin istikrarı ve Tayyip Erdoğan karşıtlığıdır. Buradan beslenmeye çalışıyorlar." dedi. Çatalca Öğretmenevi'nde muhtarlarla toplantıda bir araya gelen Soylu, 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak devraldığı İstanbul'da yaşanan sorunları anlattı. O dönem İstanbul'da musluklardan su akmadığını hatırlatan Soylu, şimdi İstanbul'da suyun altında tren ve arabaların geçtiğini, o gün bunu hayal edebilmenin imkansız olduğunu söyledi. Soylu, 2071'e kadar İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak üzere bütün çalışmaların yapıldığını anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İstanbul'da bütün dünyayı imrendirecek şekilde Tayyip Erdoğan'ın oluşturduğu zihniyetle önemli bir belediye dönemi çalışması yapılmıştır. Türkiye'nin doğusu ve batısı arasındaki mesafenin 3 katı uzunluğunda içme suyu hattı döşenmiştir. 1994'ten bu yana su ihtiyacını karşılamak için tam 224 tesis açıldı. 1994 öncesinde sadece 2 atık su arıtma tesisi olan İstanbul'da, bugün tam 80 atık su arıtma tesisi var. 7 arıtma tesisinin de yapımı devam ediyor. 40 yeni tesisin de yapılması planlanmakta. İstanbul hava kalitesiyle dünyanın en iyi 3'üncü metropolü oldu. Tarihin başkenti olan bu şehirde Ümraniye çöplüğündeki patlamada 39 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bugün 18 modern atık yönetim tesisi kuruldu. Bırakın çöp patlamalarını, bugün İstanbul'da çöpten elektrik üretilmektedir. Şu anki üretim kapasitesi yaklaşık 800 bin nüfuslu konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak kadardır. Devam eden çalışmalar tamamlandığında bu sayı 1,2 milyon olacaktır."

Bakan Soylu, asayiş noktasında da İstanbul'un özellikle son yıllarda çok ciddi kazanımlar elde ettiğini vurgulayarak, Türkiye genelinde görev yapan 21 bin 292 çarşı ve mahalle bekçisinin 4 bin 34'ünün yani yüzde 19'unun İstanbul'da görev yaptığını kaydetti. İstanbul'un trafik sorununu çözmek için ciddi yatırımlarının altını çizen Soylu, şu bilgileri verdi: "1994 öncesinde bin 596 aracı olan İETT, günümüzde 6 bin 223 otobüsüyle Avrupa'nın en genç ve modern filosu haline geldi. Daha da önemlisi bugün İstanbul'da ulaşımın alternatifleri arttı. Recep Tayyip Erdoğan, çalışan tek metro hattı vardı. Beyoğlu'nda Tünel'den Karaköy'e inen 580 metre uzunluğundaki metro hattı olan bir İstanbul vardı. Bugün 155 kilometresi metro olmak üzere toplam 170 kilometre raylı sistemi olan bir İstanbul'umuz var. 7 tane faal, 11 tane de inşa halinde metro hattı var. Ayrıca tramvay hatları var. 2023 hedefimiz ise inşallah 600 kilometre civarında bir metro hattına ulaşmaktır." Bu verilerin İstanbul'da ne yapabildiklerinin, kapasitelerinin ve vizyonlarının ispatı olduğunu dile getiren Soylu, "Aynı zamanda bu veriler, İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın niçin Sayın Binali Yıldırım'ı aday gösterdiğinin de izahıdır. Bilgisi, birikimi, tecrübesiyle, vatandaşımıza olan yaklaşımı ve samimiyetiyle bu memlekete Cumhuriyet tarihimizin yetiştirdiği en önemli devlet adamlarımızdan biridir. Binali Bey, bir yatırımın nasıl yapılabileceğini, sorunun nasıl çözüleceğini en iyi şekilde bilir. İstanbul'u birtakım popülist politikalara, ne olduğunu bilmediğimiz bir anlayışa teslim etmek doğru değildir." dedi.

- "Mayıs ayında 50 teröristi etkisiz hale getirdik" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil'in seçimle ilgili açıklama yaparak, oyun nereye verileceğini işaret ettiğini aktararak, şöyle devam etti: "Sadece mayıs ayında 50 teröristi etkisiz hale getirdik. Nisan ayının sonuna kadar bunlar mağaralarından çıkmadılar. Çıktıkları an bunların tepelerinde bittik. Bu 50'nin 15'i de İçişleri Bakanlığının gri, mavi, turuncu, kırmızı listelerinde. Bütün bunlarla büyük bir mücadele ortaya koyduk. 94 kayyum belediyesi vardı doğu ve güneydoğuda. Bunun yarısını HDP kaybetti. Demek ki, doğru bir politika uygulandı. Oradaki vatandaş PKK'dan, terör örgütünden şikayetçi. Kıyameti kopardı HDP. CHP kıyameti kopardı. Siz burada nasıl belediyeleri kayyuma devredersiniz diye. Doğu ve güneydoğu tarihinin belediyecilik açısından en kıymetli hizmetleri yapıldı. Oradaki vatandaşlarımız yarısını HDP'ye vermediler. 39'unu AK Parti'ye, 6'sını da diğer partilere verdiler. Geri kalanı HDP aldı. Geçtiğimiz 2,5 yılda terörün finansmanını belediyelerden sağlıyorlardı, sağlayamadılar. Terörün insan kaynağını belediyelerden gönderiyorlardı, gönderemediler. Bu imkanı onlara vermedik."