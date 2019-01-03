İstanbul için bir uyarı da Beyaz Masa'dan geldi: Can güvenliğiniz için...

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı için uyarı üstüne uyarı geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'dan 'İstanbul'da kar beklentisi' başlığı ile yapılan açıklamada, "Can güvenliğiniz için kış lastiksiz yola çıkmayın! Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü aralıklarla kar yağışı bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

"Yağmurun gece saatlerinden itibaren Silivri ve Çatalca başta olmak üzere İstanbul'un batı bölgelerinde kar yağışına dönmesi ve sabaha karşı il genelinde etkili olması bekleniyor.

Ani kar yağışı, buzlanma ve tipi olaylarında kar lastiği kullanmayan araçların yolda kalma riski ile karşılaşacağı Ambulans, İtfaiye, Polis ve Toplu Taşıma Araçlarına engel olarak trafiğe olumsuz etki ederek afetlere müdahale sürelerini uzatacağı göz önüne alınarak kar lastiği kullanmayan araç sahiplerinin duruma karşı daha fazla dikkatli olması gerekmektedir.

Acil Müdahale ekiplerimizin İstanbul'un her noktasında önlem çalışmalarına büyük bir özveri ile devam ettiğini belirtmek ister, kar yağışı esnasında toplu taşıma araçlarının kullanılmasını tavsiye ederiz"

❗️ İSTANBUL'DA KAR BEKLENTİSİ ❗️



Can güvenliğiniz için kış lastiksiz yola çıkmayın!



Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü aralıklarla kar yağışı bekleniyor.#AKOM#ibb pic.twitter.com/GKUF1ZaTtW — İBB Beyazmasa (@ibbBeyazmasa) 3 Ocak 2019



