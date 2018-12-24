İstanbul için bu uyarı ilk kez geldi: Depremsiz tsunami

Sunda Boğazı'nda denizaltında deprem olmadan tsunami oluştuğuna dikkat çeken Eyidoğan, Marmara Denizi tabanında oluşacak büyük deprem tartışmalarını hatırlatarak, “İstanbul’un güneyindeki kıta sahanlığından hızla 2.000 metreye varan dik eğimli denizaltı yamacı üzerinde birikmiş büyük miktarda alüvyon/çamur kütlesinin de bir gün herhangi bir depremle harekete geçme tehlikesi vardır ve konu İstanbul Mikrobölgeleme Etütleri çalışmasında değerlendirilmiştir. Kuvvetli bir deprem olmasa bile var olan yerbilimsel koşullar ve orta kuvvetteki deprem etkinliği nedeniyle İstanbul kıyıları için de 'depremsiz tsunami' yaşama olasılığı göz ardı edilmemelidir” dedi.

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan’ın T24’e açıklaması şöyle:

“Anak Volkanı’yla ilişkili olan denizaltı heyelanının bu çapta bir “depremsiz tsunami” oluşturması için çok büyük bir kütle hareketi gerektiği anlaşılmaktadır”

Endonezya Takım Adaları Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan volkanlar ve büyük depremler kuşağının bir parçasıdır. Pasifik Ateş Çemberi dünyadaki volkanların %75’ini, depremlerin ise %90’nını kapsar. Bu çemberin parçaları olan Avrasya Levhası ile Hint-Avustralya Levhasının çarpıştığı tektonik kuşak Endonezya Takım Adalarının güneyinde yerleşir. Krakatau volkanı bu tektonik hareketlerin bir ürünü ve dünyanın en tehlikeli volkanıdır.