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"İstanbul için büyük bir risk gözükmüyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 10:30 | Son Güncelleme

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek beklenen tropik fırtına için, "İstanbul için büyük bir risk gözükmüyor.

Cansel KİRAZ, İSTANBUL (DHA) - BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek beklenen tropik fırtına için, "İstanbul için büyük bir risk gözükmüyor. Daha çok Güney Ege ve Antalya'nın batısında görülecek" dedi.

"YUNANİSTAN'DA YIKIM YAPACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Tropik Fırtına" uyarısının ardından son veriler üzerinden değerlendirme yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Akdeniz üzerinde, Yunanistan'da yıkım yapacak gibi görünüyor" dedi.
"Mora Yarım Adası'nda, güneyine doğru kuvvetli rüzgarla birlikte kuvvetli yağışlar da var" diyen Tek, "Akdeniz'de meydana gelmesinin sebebi yüksek deniz suyu sıcaklığı. Deniz suyu sıcaklığının 26 derecenin üzerine çıktığı, yazdan kışa geçildiği dönemlerde görülüyor. Yarın yine Yunanistan'da devam edecek" diye konuştu.

"FETHİYE, MARMARİS VE ANTALYA'NIN BATISI..."
Türkiye içinde değerlendirmede bulunan Adil Tek, "Bizde de pazar günü akşam saatlerinde güney kesimleri etkileme ihtimali var. Daha çok Fethiye, Marmaris ve Antalya'nın batısında gerçekleşmesi bekleniyor. Rüzgarın şiddeti biraz daha azalmış olacak. Kuvvetli yağış olasılığı ise daha yüksek. İstanbul için büyük bir risk gözükmüyor. Daha çok Güney Ege ve Antalya'nın batısında görülecek. Pazartesi günü de etkisi azalacak" diye konuştu.

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