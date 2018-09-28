İSTANBUL İÇİN BÜYÜK RİSK GÖZÜKMÜYOR

Cansel KİRAZ- Yılmaz BEZGİN - Melih OKUMUŞ/İSTANBUL, (DHA) BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, beklenen tropik fırtına için, "İstanbul için büyük bir risk gözükmüyor. Daha çok Güney Ege ve Antalya'nın batısında görülecek" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Tropik Fırtına" uyarısının ardından son veriler üzerinden değerlendirme yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Akdeniz üzerinde, Yunanistan'da yıkım yapacak gibi görünüyor" dedi.

"Mora Yarım Adası'nda, güneyine doğru kuvvetli rüzgarla birlikte kuvvetli yağışlar da var" diyen Tek, "Akdeniz'de meydana gelmesinin sebebi yüksek deniz suyu sıcaklığı. Deniz suyu sıcaklığının 26 derecenin üzerine çıktığı, yazdan kışa geçildiği dönemlerde görülüyor. Yarın yine Yunanistan'da devam edecek" diye konuştu.

PAZAR GÜNÜ DAHA ÇOK EGE KIYILARIMIZDA GÖRÜLECEK

Adil Tek, şöyle devam etti: "Orta Akdeniz’de özellikle İtalya’nın güneyinde oluşan tropik bir siklon, tropik bir kasırga da diyebiliriz. Oradaki yüksek deniz suyu sıcaklığından kaynaklanan, bizim üzerimizden geçen soğuk havanın etkisiyle bu yapı orada oluştu. Şu anda Yunanistan’ın güneyine Mora Yarımadasına doğru hareket ediyor. Bugün akşam saatlerinde ve özellikle yarın için Yunanistan’ın güneyinde etkili olacak. Pazar günü daha çok bizim Ege kıyılarımızda kendini gösterecek. Tabii burada daha kuvvetli olan yapı Ege kıyılarına yaklaştıkça biraz daha sönümlenmiş olacak. Bunun en önemli sebebi Ege’deki deniz suyunun sıcaklığının 23-24 dereceler civarında olması. Bu yapıyı besleyecek mekanizmalardan bir tanesi deniz suyu sıcaklığı, o yüzden deniz suyunun sıcaklığı düştükçe yapının kuvveti azalacaktır. Deniz üzerindeki hızı özellikle Muğla, Fethiye açıklarında, aslında sistem merkezi Rodos ve Girit üzerine oturuyor. Deniz üzerinde 100-110 km'ye kadar çıkacak, Kara üzerinde rüzgar şiddetinin 80-90 km civarında olacağını tahmin ediyoruz" şeklinde devam etti.