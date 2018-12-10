İstanbul için deprem etkisi yaratacak sözler: Eyaletler sisteminin ilk adımı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul'a belediye başkan adayı olması halinde, İstanbul için özel bir protokol düzenleneceği ve buna ilişkin bir yasa hazırlığı yapıldığı iddialarına ilişkin olarak Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı'dan çok tartışılacak iddialar geldi.

"EYALETLER SİSTEMİNİN İLK ADIMI"



Yıldırım'a özel düzenleme için "Sadece Yıldırım'a özel yeni bir düzenleme yapılacağı ve böylelikle içişleri bakanı ile valinin 'üst amir' olma durumunun aşılacağı söyleniyor" ifadelerini kullanan Ataklı, "Bu sonuç üstü kapalı bir 'eyaletler sisteminin' ilk adımı olacaktır" dedi.

"ÖZERKLİK AŞAMASINA KADAR ÇIKABİLECEKTİR"



Ataklı, "Bir belediyeye yönelik ayrıcalık giderek sirayet edecek ve sistem kendiliğinden 'özerklik aşamasına' kadar bile çıkabilecektir" iddiasında bulundu.

Ataklı şöyle devam etti:

Şu anda hiçbir şey sızmıyor ama HDP ile gizliden gizliye görüşmeler yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz.



