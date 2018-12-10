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İstanbul için deprem etkisi yaratacak sözler: Eyaletler sisteminin ilk adımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.12.2018 09:24 | Son Güncelleme

Gazeteci-yazar Can Ataklı, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığı için düzenleneceği iddia edilen 'İstanbul formülü' hakkında çok tartışılacak iddialar ortaya attı. Ataklı, öne sürülen formül için 'eyalet sisteminin başlangıcı' ifadelerini kullandı.

İstanbul için deprem etkisi yaratacak sözler: Eyaletler sisteminin ilk adımı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul'a belediye başkan adayı olması halinde, İstanbul için özel bir protokol düzenleneceği ve buna ilişkin bir yasa hazırlığı yapıldığı iddialarına ilişkin olarak Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı'dan çok tartışılacak iddialar geldi.

"EYALETLER SİSTEMİNİN İLK ADIMI"

Yıldırım'a özel düzenleme için "Sadece Yıldırım'a özel yeni bir düzenleme yapılacağı ve böylelikle içişleri bakanı ile valinin 'üst amir' olma durumunun aşılacağı söyleniyor" ifadelerini kullanan Ataklı, "Bu sonuç üstü kapalı bir 'eyaletler sisteminin' ilk adımı olacaktır" dedi.

"ÖZERKLİK AŞAMASINA KADAR ÇIKABİLECEKTİR"

Ataklı, "Bir belediyeye yönelik ayrıcalık giderek sirayet edecek ve sistem kendiliğinden 'özerklik aşamasına' kadar bile çıkabilecektir" iddiasında bulundu.

Ataklı şöyle devam etti:

Şu anda hiçbir şey sızmıyor ama HDP ile gizliden gizliye görüşmeler yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz.


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Anahtar Kelimeler:
istanbul Can Ataklı eyaletler sistemi binali yıldırım

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yazıklar olsun bu millete adamlara istedikleri gibi hareket etme hakkı tanıyorlar ülkede ne eğitim kaldı ne adalet ne güven bu ülkenin en büyük düşmanı halkın cahil kesimidir
Bu adamı iyi bir psikologa tedavi ettirmek lazım
Kolluk kuvvetleri yani jandarma ve polis belediye başkanlarına bağlanacakmı peki ?
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