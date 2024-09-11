İstanbul için kar tahmini: Uzman isim tarih verdi! '15'inden önce...'

Sıcak havalar bitti mi? Bu kış nasıl geçecek? Bu kış İstanbul'a kar yağacak mı? Kar erken mi gelecek? Aşırı sıcak geçen yaz günlerinin ardından herkes bu soruların yanıtını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, merak edilen soruya yanıt verdi.

Ekol Haber'de yer alan habere göre; Özdemir, kış aylarının nasıl geçeceğine dair ipuçlarını paylaştı. "Mevsim itibarıyla havalar yavaş yavaş soğuyacak" diyen Dr. Özdemir, senenin ilk karının ne zaman yağacağını, İstanbul'da kar yağışının görülüp görülmeyeceğini söyledi.

'HAVALARIN SOĞUYACAĞI AY: KASIM'

Marmara ve Ege Bölgesi'nde bugün için kuvvetli yağışın görüleceğini ifade eden Dr. Güven Özdemir, kasım ayından itibaren havaların soğuyacağını belirtti.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Kasım ayı itibarıyla havaların soğumaya başlayacağını söyleyen Dr. Özdemir, "İstanbul'a 15 Aralık'tan önce kar yağmaz. Aralık ayının sonlarına doğru kar yağışını bekliyoruz. Bu kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerinde görülebilir" dedi.