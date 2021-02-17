İstanbul için kar yağışı tahminlerinde değişiklik

Meteoroloji, kar yağışının İstanbul'u çarşamba günü terk edeceğini ifade etmişti. Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul'da etkili olan kar yağışı ile ilgili tahminlerde bir değişiklik olduğunu belirterek bu gece ve yarın sabah ile cuma sabahı bir kar yağışı ihtimalinin daha olduğunu söyledi.

Bünyamin Sürmeli'nin açıklaması şu şekilde;

"İstanbul'da deniz etkisi kar önümüzdeki saatlerde de gelmeye devam edecek. Öğlene kadar aralıklarla kar alacağız. Öğleden sonra deniz etkisi bozulmaya başlayacak, kar yağışını azalarak almaya başlayacağız. Öğleden sonra yavaş yavaş zayıflayacak ama bir değişiklik var. Çarşamba öğleden sonra devam ediyor, perşembeden sonra karla karışık yağmur diyorduk ama yarın sabah saatlerinde İstanbul tekrar kar alabilir. Cuma sabahı da bir kar ihtimali daha çıktı. Cumadan cumaya bu sistem bir haftayı tamamlayacak. Bu havanın bir açıp bir kapaması ayrı bir sıkıntıyı, gece ayaz ve buzlanmayı getiriyor Marmara için. Mart ayı için bir sürprizler olabilir."