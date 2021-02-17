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İstanbul için kar yağışı tahminlerinde değişiklik

17.02.2021 10:40 | Son Güncelleme:
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İstanbul için kar yağışı tahminlerinde değişiklik

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerinde, kar yağışının İstanbul'u çarşamba günü terk edeceği ifade edilmişti. Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul'da etkili olan kar yağışı ile ilgili tahminlerde bir değişiklik olduğunu belirterek bu gece ve yarın sabah ile cuma sabahı bir kar yağışı ihtimalinin daha olduğunu söyledi.

Meteoroloji, kar yağışının İstanbul'u çarşamba günü terk edeceğini ifade etmişti. Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul'da etkili olan kar yağışı ile ilgili tahminlerde bir değişiklik olduğunu belirterek bu gece ve yarın sabah ile cuma sabahı bir kar yağışı ihtimalinin daha olduğunu söyledi.

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Bünyamin Sürmeli'nin açıklaması şu şekilde;

"İstanbul'da deniz etkisi kar önümüzdeki saatlerde de gelmeye devam edecek. Öğlene kadar aralıklarla kar alacağız. Öğleden sonra deniz etkisi bozulmaya başlayacak, kar yağışını azalarak almaya başlayacağız. Öğleden sonra yavaş yavaş zayıflayacak ama bir değişiklik var. Çarşamba öğleden sonra devam ediyor, perşembeden sonra karla karışık yağmur diyorduk ama yarın sabah saatlerinde İstanbul tekrar kar alabilir. Cuma sabahı da bir kar ihtimali daha çıktı. Cumadan cumaya bu sistem bir haftayı tamamlayacak. Bu havanın bir açıp bir kapaması ayrı bir sıkıntıyı, gece ayaz ve buzlanmayı getiriyor Marmara için. Mart ayı için bir sürprizler olabilir."

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17 ŞUBAT İL İL HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 1°CÇok bulutlu

İSTANBUL °C, 4°CÇok bulutlu, Avrupa Yakası hafif olmak üzere, il geneli kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°CÇok bulutlu

KOCAELİ °C, 3°CÇok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

A.KARAHİSAR °C, -3°CÇok bulutlu, doğu çevreleri sabah erken saatlerde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ADANA °C, 13°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, -2°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu kar yağışlı

ANKARA °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, -3°CÇok bulutlu, kuzey çevreleri hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, -1°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

BOLU °C, -2°CÇok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -3°CÇok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

AMASYA °C, 0°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

RİZE °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZİNCAN °C, 5°CÇok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

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