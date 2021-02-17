İstanbul için kar yağışı tahminlerinde değişiklik

Meteoroloji, kar yağışının İstanbul'u çarşamba günü terk edeceğini ifade etmişti. Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul'da etkili olan kar yağışı ile ilgili tahminlerde bir değişiklik olduğunu belirterek bu gece ve yarın sabah ile cuma sabahı bir kar yağışı ihtimalinin daha olduğunu söyledi.
Bünyamin Sürmeli'nin açıklaması şu şekilde;
"İstanbul'da deniz etkisi kar önümüzdeki saatlerde de gelmeye devam edecek. Öğlene kadar aralıklarla kar alacağız. Öğleden sonra deniz etkisi bozulmaya başlayacak, kar yağışını azalarak almaya başlayacağız. Öğleden sonra yavaş yavaş zayıflayacak ama bir değişiklik var. Çarşamba öğleden sonra devam ediyor, perşembeden sonra karla karışık yağmur diyorduk ama yarın sabah saatlerinde İstanbul tekrar kar alabilir. Cuma sabahı da bir kar ihtimali daha çıktı. Cumadan cumaya bu sistem bir haftayı tamamlayacak. Bu havanın bir açıp bir kapaması ayrı bir sıkıntıyı, gece ayaz ve buzlanmayı getiriyor Marmara için. Mart ayı için bir sürprizler olabilir."
EDİRNE °C, 1°CÇok bulutlu
İSTANBUL °C, 4°CÇok bulutlu, Avrupa Yakası hafif olmak üzere, il geneli kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 2°CÇok bulutlu
KOCAELİ °C, 3°CÇok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
A.KARAHİSAR °C, -3°CÇok bulutlu, doğu çevreleri sabah erken saatlerde hafif kar yağışlı
DENİZLİ °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
ADANA °C, 13°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, -2°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu kar yağışlı
ANKARA °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, -3°CÇok bulutlu, kuzey çevreleri hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, -1°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
BOLU °C, -2°CÇok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı
DÜZCE °C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU °C, -3°CÇok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
AMASYA °C, 0°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
RİZE °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
SAMSUN °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ERZİNCAN °C, 5°CÇok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
ERZURUM °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SİİRT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu