İstanbul için korkunç iddia! Ahırkapı açıklarında bekliyor

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İçinde yüzlerce şarbonlu hayvancağızın olduğu, Rahmeh adlı Panama bandıralı gemi şu an itibarıyla halen İstanbul Ahırkapı açıklarındadır. Telef olan hayvancıkların çoğunun öğütülerek denize atıldığına dair tarafımıza haberler gelmektedir. Mersin, İzmir ve Bandırma üzerinden yüklerini dağıtarak İstanbul'a kadar geldiğini tahmin ediyoruz. Şarbon hastalığı göz yumularak yayılmakta, hiçbir yetkili için de soruşturma açılmamaktadır" denildi.

Mesajın devamında "Alınan haberlere göre gemide her gün onlarca hayvan şarbondan telef oluyor, ölenler de denize atılıyormuş. Bu olay İstanbul'un göbeğinde göz göre göre yaşanıyor. Benzer olay geçenlerde Samsun'da yaşandı, kimse sesini çıkartamadı. Yakında okullar açılacak. Çocuklarınıza bu hayvan leşlerinin yedirilmeyeceğini garanti edebilir misiniz? Mehmetçiklere tükettirilmeyeceğini bilebilir misiniz? Sıradan bir lokantada önünüze sunulmayacağına emin olabilir misiniz?" ifadelerine yer verildi.