HABER

İstanbul için korkunç iddia! Ahırkapı açıklarında bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 14:02 | Son Güncelleme

İstanbul'da bekletilen Panama bandıralı Rahmeh adlı gemide, şarbon hastalığı taşıyan büyükbaş hayvanların tutulduğu iddia edildi. CHP İstanbul milletvekili Ali Şeker konuyla ilgili soru önergesi verdi.

İstanbul için korkunç iddia! Ahırkapı açıklarında bekliyor

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İçinde yüzlerce şarbonlu hayvancağızın olduğu, Rahmeh adlı Panama bandıralı gemi şu an itibarıyla halen İstanbul Ahırkapı açıklarındadır. Telef olan hayvancıkların çoğunun öğütülerek denize atıldığına dair tarafımıza haberler gelmektedir. Mersin, İzmir ve Bandırma üzerinden yüklerini dağıtarak İstanbul'a kadar geldiğini tahmin ediyoruz. Şarbon hastalığı göz yumularak yayılmakta, hiçbir yetkili için de soruşturma açılmamaktadır" denildi.

Mesajın devamında "Alınan haberlere göre gemide her gün onlarca hayvan şarbondan telef oluyor, ölenler de denize atılıyormuş. Bu olay İstanbul'un göbeğinde göz göre göre yaşanıyor. Benzer olay geçenlerde Samsun'da yaşandı, kimse sesini çıkartamadı. Yakında okullar açılacak. Çocuklarınıza bu hayvan leşlerinin yedirilmeyeceğini garanti edebilir misiniz? Mehmetçiklere tükettirilmeyeceğini bilebilir misiniz? Sıradan bir lokantada önünüze sunulmayacağına emin olabilir misiniz?" ifadelerine yer verildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre gemiden kötü bir koku yayıldığı bilgisini paylaşan HAYTAP, tekne tutup geminin görüntülerini canlı yayınlayacağını bildirdi.

TARIM VE ORMAN BAKANI PAKDEMİRLİ'YE SORU ÖNERGESİ

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin cevaplaması için soru önergesi verdi.

İstanbul kıyılarında canlı hayvan yükü taşıyan bir geminin demirli bekletildiği iddiasının kamuoyunda konuşulduğunu söyleyen Şeker şunları kaydetti:

“Ortaya atılan bir diğer iddia da Zeytinburnu'na 1 mil, Bakırköy'e ise 2 mil uzaklıkta, Ahırkapı önlerinde demirlenmiş bir hayvan gemisinin bulunduğuna ilişkindir. Bahse konu iddialara göre Brezilya'dan yola çıkan hayvan gemisi 20 günden fazla bir süredir Ahırkapı önlerinde demirlenmiş durumda beklemektedir.”

İthal edilen büyükbaşların ithal edildikleri ülkeden Türkiye'ye gelene dek sağlıksız koşullarda barındırıldıklarına ilişkin görüntü ve haberler ile şarbon vakaları birlikte değerlendirildiğinde, ilgili iddianın doğruluk payının titizlikle incelenmesi ve kamuoyunun konuyla ilgili aydınlatılması gerektiğini söyleyen Şeker, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’den aşağıdaki sorulara yanıt istedi:

  1. İstanbul kıyıları yakınlarında Zeytinburnu'na 1 mil, Bakırköy'e ise 2 mil uzaklıkta, Ahırkapı önlerinde demirlenmiş bir hayvan gemisinin bulunduğu iddiası doğru mudur?

  2. İddialar doğru ise geminin çıkış yaptığı ülke neresidir?

    1. Geminin taşıdığı yükün içeriği nedir?

    2. Geminin taşıdığı yükün ithalatçısı kim ya da kimlerdir?

    3. Gemi canlı hayvan yükü taşıyorsa, taşıdığı hayvanların sayısı ve cinsi nedir? Bu hayvanların seçimi ithalatçı firma tarafından mı yapılmıştır? Hayvanların seçiminde Türkiye'den herhangi bir yetkili yer almış mıdır?

    4. Gemide taşınan hayvanlara şarbon aşısı başta olmak üzere yapılması gereken önleyici aşılar yapılmış mıdır?

    5. Gemi Türk karasularına ne zaman girmiştir? İlgili bölgede ne zamandan bu yana demirlenmiş vaziyette beklemektedir?

  3. Geminin kötü kokular yaydığı, bölgede ciddi bir karasinek yoğunluğu gözlendiği iddiaları doğru mudur? Bu iddiaların araştırılması için herhangi bir çalışma başlatılmış mıdır?

  4. Gemi canlı hayvan yükü taşıyorsa, taşıdığı hayvanlara ilişkin olarak hangi test ve kontroller yapılmıştır?

  5. Ülkemiz kıyılarında yukarıda bahsedildiği gibi canlı hayvan taşıyan kaç gemi bulunmaktadır?

  6. Son günlerde yaşanan şarbon vakalarının yaygınlaşmaması ve tekrar etmemesi için canlı hayvan taşıyan bu gemilerden hayvanların çıkarılmasından önce, geçmiş canlı hayvan ithalat süreçlerinin aksine, Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin görevlendireceği veterinerlerce denetim ve kontrol yaptırılması düşünülmekte midir?"

Kaynak: Cumhuriyet

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Gaziosmanpaşa'da sahte içki operasyonu:1 gözaltıGaziosmanpaşa'da sahte içki operasyonu:1 gözaltı
Kütahya Valisi Nayir'den 'VIP minibüs' açıklaması: 60 bin TL harcandıKütahya Valisi Nayir'den 'VIP minibüs' açıklaması: 60 bin TL harcandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul ahırkapı şarbon HAYTAP Ali Şeker

En Çok Okunan Haberler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Brunson davasına bakan savcı değişti

Brunson davasına bakan savcı değişti

Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi

Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Okuyucu Yorumları 3 yorum
artik bir dur denmeli ithal ete turk ureticilere destek vermeli ithal hicbirsey alinmamali boyle guze topraklara sahip iken herseyi kendimiz yapabilecek bir millet olarak neden disariya bagli yasiyoruz tohumlarimizi yok ettik topraklarimizi bos birakiyoruz sahip cikalim ciftcimize topragimiza vatanimiza
hastalıklı hayvanları soktular ülkeye git bir kilo alacağına yerliden şaşma az olsun öz olsun bunun mebalini kim verecek
AFFERİN , AFFFFERİNNN , DENİZE ATIN BALIKLAR YESİN ORDANDA SOFRALARDA BALIK YEDİK DERKEN MİLLET HASTA OLSUN BÜYÜK BAŞ YEME HASTA OLAURSUN BALIKDA YEME YASDA OLURSUN ,HERYER BULAŞTIRIYORLAR , TÜRK MİLLETİNDEN NASIL KURTULURUZ SAVAŞMADAN ONUN ÇARESİNİ HASTA ETMEKTE BULDULAR GALİBA,BU GEMİLER BİZİM OLSA YURTDIŞINDA HEMEN DURDURUP KONTROL EDER VE EN UFAK TESPİTTE HEMEN GERİ GÖNDERİRLER MADEN BÖYLE BİR ŞÜPHE VAR GERİ GÖNDERİN HEMEN BIRAKIN KARANTİNAYI ,YURTDIŞINDAKİLER DÜŞÜNSÜN NE YAPACAKLARINI KENDİLERİDE BEDAVA ET DİYE HASTALANIRLAR
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çok çarpıcı öneri!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çok çarpıcı öneri!

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

Foça'daki deniz kirliliğinde tanıktan önemli ifade: Denize akarken gördüm

Foça'daki deniz kirliliğinde tanıktan önemli ifade: Denize akarken gördüm

Emekli imamın yazdığı Emekli imamın yazdığı muskaları okuyan ekipler dondu kaldı!

Emekli imamın yazdığı Emekli imamın yazdığı muskaları okuyan ekipler dondu kaldı!

Saadet Partili isimden canlı yayında şok sözler: Dindarlar, AK Partililere benzetilmekten korktukları için inançlarını gizliyor

Saadet Partili isimden canlı yayında şok sözler: Dindarlar, AK Partililere benzetilmekten korktukları için inançlarını gizliyor

Şafak Ertan Çomaklı kimdir? (Yeni Anadolu Üniversitesi rektörü)

Şafak Ertan Çomaklı kimdir? (Yeni Anadolu Üniversitesi rektörü)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.