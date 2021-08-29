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  4. İstanbul için korkutan uyarı! Prof. Dr. Orhan Şen: Çok tehlikeli gözüküyor

İstanbul için korkutan uyarı! Prof. Dr. Orhan Şen: Çok tehlikeli gözüküyor

29.08.2021 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde sıcaklıktan adeta kavrulan İstanbul'u kötü günler bekliyor. Ünlü meteoroloji uzmanı Orhan Şen, Perşembe gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde havaların aniden soğuyacağını ve aşırı yağışların çok tehlikeli gözüktüğünü söyledi.

İstanbul için korkutan uyarı! Prof. Dr. Orhan Şen: Çok tehlikeli gözüküyor

Türkiye özellikle de Marmara Bölgesi birden bire 8 derece artan sıcaklarla adeta kavruluyor. Hava ne zaman serinleyecek die soranlara ünlü meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den kötü haber geldi. Hava sıcaklı 20'li derecelere kadar düşecek, aşırı yağışlar fena vuracak.

Önümüzdeki günler için yağış uyarısında bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, ‘Perşembe günü ise yağışlı hava kuzey batıdan Karadeniz üzerinden gelecek. Bu daha serin hava Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere 7-8 derece düşürecek. Çok tehlike gözüküyor.’ dedi.

Prof. Dr. Şen’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"5 gündür çok sıcak bir hava dalgası mevcut. Dün bütün Türkiye’nin hava sıcaklıkları 35 derecenin üzerindeydi. Perşembe günü ise hava dalgası kuzey batıdan Karadeniz üzerinden gelecek.

"İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 20'Lİ DERECELERİ GÖRECEK"

Bu daha serin hava Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere 7-8 derece düşürecek. İstanbul’da sıcaklıklar 20’li dereceleri görecek.

Bu kadar ani sıcaklık düşüşü önemli olayları meydana getiriyor. Bu sıcaklık düşüşü ile Marmara ve Batı Karadeniz’de şiddetli yağışlar gözüküyor.

Perşembe akşamından itibaren Cuma günü de büyük bir risk var. Artvin, Trabzon, Rize’de çok kuvvetli yağışlar var.

"ÇOK TEHLİKE GÖZÜKÜYOR"

Biz yağıştan korkuyoruz, önemli problem. Marmara’nın doğusundan itibaren Karadeniz’e kadar etkili olacak. Çok tehlike gözüküyor.

DOLU YAĞIŞI OLACAK MI?

Dolu tahmini bir iki saat öncesinden yapılır ama risk var. 3-4 gün önceden tahmini yapılamaz. Öyle bir tehlike olduğundan anında paylaşırız.

Pazartesi günü yağmur geçişi var İstanbul’da. Bugün Balıkesir ve Çanakkale’de hafif yağışlar var. Yer çok sıcak.

Tunceli civarında yağış yok, rüzgar da kuvvetli gözükmüyor. Cuma günü hafif bir yağmur alabilir."


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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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