HABER

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 14:13 | Son Güncelleme

Akşam saatlerinde Çatalca ve Silivri ile şehrin batı bölgelerinde, perşembe sabahından itibaren ise kent genelinde kuvvetli yağmur geçişleri bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin etkisi altına giren İstanbul'da, akşam saatlerinde Çatalca ve Silivri ile şehrin batı bölgelerinde, perşembe sabahından itibaren ise şehir genelinde kuvvetli yağmur geçişleri olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un tahminlerine göre, kentte akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin etkisi altına giren İstanbul, güne Çatalca, Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer ve Beykoz gibi kuzey bölgelerde gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde parçalı ve çok bulutlu havayla başladı.

Gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların 18.00'den itibaren Çatalca ve Silivri gibi batı bölgelerinde etkili olacağı, perşembe sabah 05.00'ten itibaren ise kent geneline yayılarak fırtına (40-75km/s) ve gök gürültüsü eşliğinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağış şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile 4 ila 6 derece azalarak mevsim normallerine gerilemesi ve gelecek bir haftalık periyotta 26-28 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

- Yağış ve fırtınaya karşı tedbir alındı

İBB ve İSKİ ekipleri, sel, su baskını, göllenme, yıldırım ve fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı ilgili birimlerini teyakkuza geçirdi.

Çöp, poşet gibi mazgalları kapatabilecek malzemelerin toplanması için çalışma başlatılırken, İBB ve İSKİ ile iştirak şirketlerinin ilgili birimleri, mesai saatleri dışında nöbetçi personel bulundurarak yaşanabilecek olumsuzluklara müdahale edecek.

İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları AŞ. de ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yaptığı önlemler kapsamında, İBB’nin bütün çalışmaları 24 saat AKOM'dan koordine edilecek.

İstanbulluların yağış ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması önerilirken, gök gürültülü sağanak ve fırtınanın 11 Temmuz Perşembe akşamı İstanbul'u terk etmesi bekleniyor.

Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...
Şarköy'deki manastıra ilk kez metropolit atandı, Bartholomeos ayini yönettiŞarköy'deki manastıra ilk kez metropolit atandı, Bartholomeos ayini yönetti
Sıcaktan bunalanlar kendileri buz gibi suya atıyorSıcaktan bunalanlar kendileri buz gibi suya atıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İBB Meteroloji sağanak yağış

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

İlginizi Çekebilir

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sıcaktan bunalanlar kendileri buz gibi suya atıp köpük partisiyle eğleniyor

Sıcaktan bunalanlar kendileri buz gibi suya atıyor

Ege'nin saklı körfezi: Saros

Ege'nin saklı körfezi: Saros

Metrobüste iğrenç olay! Uyarıya rağmen devam etti

Metrobüste iğrenç olay! Uyarıya rağmen devam etti

15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İşte 15 Temmuz'a ait daha önce hiç görmediğiniz görüntüler!

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi... Zırhlı birlikler davasında karar!

Son dakika haberi... Zırhlı birlikler davasında karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.