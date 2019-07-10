İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İSTANBUL (AA) - Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin etkisi altına giren İstanbul'da, akşam saatlerinde Çatalca ve Silivri ile şehrin batı bölgelerinde, perşembe sabahından itibaren ise şehir genelinde kuvvetli yağmur geçişleri olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un tahminlerine göre, kentte akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin etkisi altına giren İstanbul, güne Çatalca, Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer ve Beykoz gibi kuzey bölgelerde gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde parçalı ve çok bulutlu havayla başladı.

Gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların 18.00'den itibaren Çatalca ve Silivri gibi batı bölgelerinde etkili olacağı, perşembe sabah 05.00'ten itibaren ise kent geneline yayılarak fırtına (40-75km/s) ve gök gürültüsü eşliğinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağış şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.