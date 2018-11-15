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İstanbul için Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 13:24 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. İstanbul için bir uyarı da İBB'den geldi.

İstanbul'da bugün öğlen saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların öğleden sonra Avrupa yakası genelinde, akşam saatlerinden itibaren ise Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların Cuma günü akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde devam edeceği tahmin ediliyor.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli şekilde yağış beklenmektedir. Yağışların öğleden sonra Avrupa yakası genelinde, akşam saatlerinden itibaren ise Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor. Yağışların cuma günü akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde devam edeceği tahmin ediliyor. Yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. İtfaiye, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, İSKİ, Zabıta, Atık Yönetimi, Park Bahçeler Daire Başkanlığı, İBB Trafik Müdürlüğü, 153 İBB Yerinde Çözüm Ekipleri kritik noktalarda muhtemel göllenmelere karşı alarma geçti. Vatandaşlarımız muhtemel su baskınları ihbarı için 153 Beyaz Masa ve İtfaiye 110'u arayabilir."

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü istanbul hava durumu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
hahah hadin ordan
Külliyen yalan be hava açık tek bulut bile yok
sanki elnino gelio alttarafi yagmur
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