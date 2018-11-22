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İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 12:17 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yağmur ve fırtına uyarısında bulundu.

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı, fırtına ve yağış uyarısının ardından AKOM'dan son dakika uyarıları geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji'nin uyarısı hatırlatılarak, sıcaklıkların da cuma günü gece ve sabah saatlerinde sıfırın altına düşmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, 'Tedbirler alındı' denildi.

AKOM'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda Kuzey ilçelerimizde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli (20-35kg/m2) şekilde etkili olan yağışların, öğle saatlerine doğru il geneline yayılarak akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Soğuk havanın etkisi ile hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (3 ila 5 derece) azalacağı, yeni hafta başına kadar sıcaklıkların 11-13°C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da, bugün ve Cuma günü hava sıcaklıklarının özellikle gece ve sabah erken saatlerinde sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Buzlanma, don olayı meydana gelebileceğinden trafikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı"

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji'den yapılan fırtına uyarısında "Marmara Denizinde rüzgarın yarın (22.11.2018 Perşembe) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün (22.11.2018 Perşembe) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor." denilmişti.

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