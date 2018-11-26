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İstanbul için Muharrem İnce'nin adaylığını Meral Akşener mi istemiyor?

SEÇİM HABERLERİ  | 26.11.2018 08:26 | Son Güncelleme

CHP-İYİ Parti ittifakında 'Muharrem İnce' krizi mi yaşanıyor? Kulislerde İstanbul adaylığı için konuşulan Muharrem İnce ismine İYİ Parti lideri Akşener'in karşı çıktığı iddia edilirken, konuyla ilgili Akşener'den açıklama geldi.

Yerel seçim için partilerin aday belirleme süreci devam ederken, ittifak görüşmeleri de hız kazandı. Bir yandan AK Parti-MHP ittifakı görüşmelerine devam ederken, diğer yandan da CHP ve İYİ Parti ittifak yapıladcak illeri ve ortak adayları belirleme çabasında.

BU HAFTA NETLEŞECEK

CHP-İYİ Parti ittifak görüşmelerinde prensipler, iller ve adayların belirlenmesini içeren 3 aşamalı bir süreç olduğu ifade edilirken, bu hafta işbirliği yapılacak illerin netleşmesi hemen ardından da adayların konuşulup bir sonuç alınması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU SICAK BAKMIYOR

Öte yandan geçtiğimiz hafta CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kulislere yansıyan bilgilere göre İnce'nin İstanbul adaylığına Kılıçdaroğlu sıcak bakmıyor.

MUHARREM İNCE'Yİ AKŞENER Mİ İSTEMİYOR?

Genel Merkez'in bu tutumu karşısında akıllara “İnce’nin önündeki engel Akşener mi?” sorusu geldi. Konuyla ilgili gazeteci Nergis Demirkaya GazeteDuvar'da yer alan yazısında "Akşener’in CHP-İYİ Parti arasında İstanbul’da yapılacak bir işbirliğinde sıcak bakmayacağı tek ismin İnce olacağı söyleniyor. Hatta 'Akşener’in İstanbul’daki kırmızı çizgisi Muharrem İnce' deniliyor" ifadelerine yer vermişti.

'AKŞENER'DEN BİR MESAJ ALDIM'

Bu iddialarının ardından Meral Akşener'den bir mesaj aldığını belirten Demirkaya, bugünkü yazısında şu ifadelere yer verdi;

Bu yazıyla ilgili Akşener’den bir mesaj aldım. Mesaj, Akşener’in bir başka siyasi partinin iç işlerine müdahalesinin kesinlikle söz konusu olmayacağına dairdi. Ayrıca İnce’yle ilgili de kesinlikle bir görüşme, temasın yaşanmadığı ifade edildi.

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