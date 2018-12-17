İstanbul için önemli açıklama! Yeni sayı 2 bin 850

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, yaptığı açıklamada, toplanma alanlarının, bir afet veya kriz anında iletişim kesilmesi ve diğer nedenlerle vatandaşların toplanacakları ilk alanlar olduğunu anımsattı.

Vatandaşların toplanma alanlarına "e-Devlet" üzerinden rahatlıkla ulaşabildiklerine dikkati çeken Güllüoğlu, "İstanbul'da 2 bin 850 civarında toplanma alanımız var. Türkiye genelinde ise 10 binden fazla toplanma alanımız mevcut. Bütün il ve ilçelerde belediyelerimiz tarafından toplanma alanları belirlenmiş durumda. AFAD olarak belediyeler tarafından belirlenen yerleri birleştirip harita üzerinde işaretleyerek e- Devlet sistemi üzerinden vatandaşlarımızın bilgisine ulaştırdık." diye konuştu.

Vatandaşların da kendine düşen görevleri olduğunu belirten Güllüoğlu, herkesin önceden afet acil planı yaparak, olası bir afet durumunda nerede toplanılması konusunda karar vermesi gerektiğini kaydetti.

"BELEDİYELER, YENİ TOPLANMA ALANLARI AÇIYOR"



Güllüoğlu, belediyelerin imar çalışmaları kapsamında toplanma alanlarının yerini değişebilmesinin mümkün olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: