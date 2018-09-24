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İstanbul için önemli uyarı! Bu akşam başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 10:10 | Son Güncelleme

Meteoroloji İstanbul için uyardı... Gece saatlerinden sonra İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul için önemli uyarı! Bu akşam başlıyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 31

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Anadolu yakası sağanak yağışlı. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. 27

İzmir: Az bulutlu 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. 31

Antalya: Az bulutlu 31

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 26

Erzurum: Parçalı bulutlu 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yağmur yağma mevs ini.bol bol tahsin.Allahin bereketi
sonbahar bu bu dönem yagmiyacwkta ne zaman yağacak.bol bol tahsin.ekinler büyüsün.urunler bol bereketli ucuz olsun
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