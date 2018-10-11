HABER

İstanbul için sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 18:22 | Son Güncelleme

Marmara'nın kuzeyinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakası ile Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli olacağı tahmin ediliyor

İSTANBUL (AA) - Marmara'nın kuzeyinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakası ile Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Marmara'nın kuzeyinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakası ile Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli olacağı belirtildi.

Açıklamada, yağışların (21-50 Kg/m2) olmasının beklendiği ifade edilerek, "Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunmalıdır." denildi.

PARTNERBu yolcu ne yapıyor? Gören şaşıp kalıyorBu yolcu ne yapıyor? Gören şaşıp kalıyor
Tekirdağ'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı varTekirdağ'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Kayseri’de 'Turna Balığı Yakalama Yarışması' yapıldıKayseri’de 'Turna Balığı Yakalama Yarışması' yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü su baskını şiddetli yağış

En Çok Okunan Haberler

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Arda Turan'ın elindeki silah ateş aldı! Berkay ve Arda Turan arasında neler yaşandı?

Arda Turan'ın elindeki silah ateş aldı! Berkay ve Arda Turan arasında neler yaşandı?

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beştepe'deki toplantı sonrası ilk açıklama!

Beştepe'deki toplantı sonrası ilk açıklama!

Adliye karıştı! Polis örtüye sarıp götürdü

Adliye karıştı! Polis örtüye sarıp götürdü

Tekirdağ'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

TEM'de büyük kaza: Tır ile otobüs çarpıştı! Trafik kilit

TEM'de büyük kaza: Tır ile otobüs çarpıştı! Trafik kilit

Diplomatik kaynaklardan Trump'a yalanlama! ABD iddialarına yanıt

Diplomatik kaynaklardan Trump'a yalanlama! ABD iddialarına yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.