İstanbul için sağanak uyarısı

İSTANBUL (AA) - Marmara'nın kuzeyinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakası ile Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Marmara'nın kuzeyinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakası ile Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli olacağı belirtildi.

Açıklamada, yağışların (21-50 Kg/m2) olmasının beklendiği ifade edilerek, "Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunmalıdır." denildi.

