HABER

İstanbul için seçim sonuçları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 16:20 | Son Güncelleme

Sayımı ilişkin birleştirme tutanaklarına göre; CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 4 milyon 156 bin 36 oy aldı

İSTANBUL (AA) - 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 4 milyon 156 bin 36 oy aldı.

İstanbul Adliyesindeki İl Seçim Kuruluna gelen, CHP adına seçim işlerini takip eden avukat Mehmet Süleyman Türker, il seçim sonuçlarına ilişkin birleştirme tutanaklarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Tutanağa göre, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için 4 milyon 156 bin 36 oy kullanıldı.

Ayrıca Saadet Partisi Adayı Necdet Gökçınar 103 bin 364, Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Selim Kotil 27 bin 87, Türkiye Komünist Partisi Adayı Zehra Güner Karaoğlu 10 bin 349, Vatan Partisi Adayı Mustafa İlker Yücel 15 bin 428, Demokrat Parti Adayı Ersan Gökgöz 22 bin 268, Demokratik Sol Parti Adayı Muammer Aydın da 30 bin 884 oy aldı.

PARTNERKilo vermeyi düşünüyorsanız bir de bunu deneyin! Öyle faydaları varmış ki...Kilo vermeyi düşünüyorsanız bir de bunu deneyin! Öyle faydaları varmış ki...
Binali Yıldırım’dan Başkan Turan’a ziyaretBinali Yıldırım’dan Başkan Turan’a ziyaret
Bakan Dönmez: Türkiye, dünyada bor'un merkezidir (2)Bakan Dönmez: Türkiye, dünyada bor'un merkezidir (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri İstanbul il seçim sonuçları sayım Tutanak

En Çok Okunan Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Otomobilde tanzim satış dönemi

Otomobilde tanzim satış dönemi

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

AK Parti'den Maltepe için yeni adım: Yargıya taşındı

AK Parti'den Maltepe için yeni adım: Yargıya taşındı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatsa'nın eşsiz güzelliği: Gaga Gölü

Türkiye'nin eşsiz güzelliği! Bakın nerede

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

Ters kelepçeyle gözaltına alınan esnafa emniyet müdüründen ziyaret

Ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı! Emniyet müdüründen ziyaret

Doğuda kar esareti, güneyde deniz keyfi

Doğuda kar esareti, güneyde deniz keyfi

Peygamber türbesinde hırsızlık!

Peygamber türbesinde hırsızlık!

Araçla 3 saatte ulaşılıyor! İşte Türkiye'nin saklı cenneti: Uçansu Şelalesi

Araçla 3 saatte ulaşılıyor! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.