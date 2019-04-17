HABER

İstanbul için seçim sonuçları açıklandı!

SEÇİM HABERLERİ  | 17.04.2019 16:21 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimi İl Birleştirme tutanağı özetine göre CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy sayısı 4 milyon 169 bin 765 olarak belirlenirken AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın aldığı oy sayısı 4 milyon 156 bin 036 olarak belirlendi. Birleştirme tutanağında yer alan son verilere göre oy farkının ise 13 bin 729 olarak açıklandı.

İstanbul için seçim sonuçları açıklandı!

Maltepe'de oyların yeniden sayılması işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte İl birleştirme tutanağı hazırlandı. Tutanakta yer alan son verilere göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın arasındaki oy farkı 13 bin 729 olarak açıklandı. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy sayısı 4 milyon 169 bin 765 olarak belirlenirken AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın aldığı oy sayısı 4 milyon 156 bin 036 olarak belirlendi.

Ayrıca Saadet Partisi Adayı Necdet Gökçınar 103 bin 364, Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Selim Kotil 27 bin 87, Türkiye Komünist Partisi Adayı Zehra Güner Karaoğlu 10 bin 349, Vatan Partisi Adayı Mustafa İlker Yücel 15 bin 428, Demokrat Parti Adayı Ersan Gökgöz 22 bin 268, Demokratik Sol Parti Adayı Muammer Aydın da 30 bin 884 oy aldı.

Tutanakta itiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının toplam sayısı 5 bin 785 olarak belirtilirken geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulalarının toplam sayısı ise 315 bin 248 şeklinde belirtildi. Geçerli oy pusulalarının toplam sayısı ise 8 milyon 549 bin 838 şeklinde belirtildi.

AW678901_01

AA/İHA

PARTNERBakın kimle evliymiş!Bakın kimle evliymiş!
Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!
AK Parti'nin Maltepe itirazı reddedildi!AK Parti'nin Maltepe itirazı reddedildi!
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim 2019 seçim sonuçları istanbul Ekrem İmamoğlu binali yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Otomobilde tanzim satış dönemi

Otomobilde tanzim satış dönemi

CHP'den AK Parti'nin İstanbul açıklamasına yanıt!

CHP'den AK Parti'nin İstanbul açıklamasına yanıt!

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

AK Parti'den Maltepe için yeni adım: Yargıya taşındı

AK Parti'den Maltepe için yeni adım: Yargıya taşındı

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li adayın mazbatası HDP'li adaya verildi! HDP mazbatayı reddetti

CHP'li adayın mazbatası HDP'li adaya verildi! HDP mazbatayı reddetti

Kartal ve Kadıköy'de görevlilere seçim soruşturması

Kartal ve Kadıköy'de görevlilere seçim soruşturması

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

Son dakika: AK Parti'den Maltepe'deki birleştirme tutanakları için iptal başvurusu

AK Parti'nin Maltepe itirazı reddedildi!

MHP İstanbul ve Maltepe'de seçimlerin iptali için başvurdu

MHP İstanbul ve Maltepe'de seçimlerin iptali için başvurdu

CHP'den AK Parti'nin İstanbul açıklamasına yanıt!

CHP'den AK Parti'nin İstanbul açıklamasına yanıt!

CHP'den AK Partili isimler hakkında için suç duyurusu!

CHP'den AK Partili isimler hakkında için suç duyurusu!

AK Parti'den Maltepe için yeni hamle! Usulsüzlük iddiaları Yargıya taşındı

AK Parti'den Maltepe için yeni adım: Yargıya taşındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.