İstanbul için seçim sonuçları açıklandı!

Maltepe'de oyların yeniden sayılması işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte İl birleştirme tutanağı hazırlandı. Tutanakta yer alan son verilere göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın arasındaki oy farkı 13 bin 729 olarak açıklandı. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy sayısı 4 milyon 169 bin 765 olarak belirlenirken AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın aldığı oy sayısı 4 milyon 156 bin 036 olarak belirlendi.

Ayrıca Saadet Partisi Adayı Necdet Gökçınar 103 bin 364, Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Selim Kotil 27 bin 87, Türkiye Komünist Partisi Adayı Zehra Güner Karaoğlu 10 bin 349, Vatan Partisi Adayı Mustafa İlker Yücel 15 bin 428, Demokrat Parti Adayı Ersan Gökgöz 22 bin 268, Demokratik Sol Parti Adayı Muammer Aydın da 30 bin 884 oy aldı.

Tutanakta itiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının toplam sayısı 5 bin 785 olarak belirtilirken geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulalarının toplam sayısı ise 315 bin 248 şeklinde belirtildi. Geçerli oy pusulalarının toplam sayısı ise 8 milyon 549 bin 838 şeklinde belirtildi.

AA/İHA

