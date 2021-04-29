İstanbul için sevindiren gelişme: Ayakta başvuru yüzde 20 düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul'daki vaka sayılarında yüzde 20 düşüş olduğunu açıklamasının ardından konuşan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, 17 günlük tam kapanma öncesi son durumu değerlendirdi. Prof. Dr. Yiyit, "Vakalarımız oldukça yüksekti biliyorsunuz. Ama bir önceki hafta itibariyle biz ayaktan başvurularda yüzde 20'lik düşüşe gitmeye başladık. Şimdi bunun yatan hastaya yansıması da artık düşüş lehine döndü. Biz artık taburculuk lehine ilerliyoruz. Ve yüzde 25'lik dilimlerle de yatan hasta sayımızın düştüğünü görüyoruz. Bunun artık önümüzdeki haftadan itibaren yoğun bakımlara da yansımasını bekliyoruz. Artık yoğun bakım sayılarımız düşmeye başlayacak. Ve sonra da ölüm sayılarımız düşmeye başlayacak. O an geldiğinde aslında belki daha çok mutlu olmaya başlayacağız" dedi.

"DÜN 65 HASTA YATIRDIM AMA 120 HASTA TABURCU ETTİM, BU ÇOK GÜZEL BİR RAKAM"

Yatan hasta sayısında düşüş yaşandığını ve rakamların mutlu edici olduğunu belirten Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Dün 65 hasta yatırdım ama 120 hasta taburcu ettim. Bu bizim için çok güzel bir rakam. Çünkü 100-130 hastaya yatırdığımız ama taburcu edemediğimiz günler vardı. Taburculuk lehine düşmüş olmak elimizi çok güçlendirdi, mutlu etti ve geleceğe dair de çok güzel bir veri bu. Çünkü yaklaşık bir hafta içinde yoğun bakımlara yansımaya başlayacak. Yoğun bakım rakamlarımızın gerilediğini göreceğiz. Ama bizi asıl ölüm sayılarımızın düşüşü mutlu edecek. Bu düşüşü ilerleyen bir 10 günlük dilimde görmeye başlayacağızö şeklinde konuştu.