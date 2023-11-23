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İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI İZLE - NETFLIX: Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'li İstanbul İçin Son Çağrı ne zaman? Konusu ve oyuncuları!

23.11.2023 11:02 | Son Güncelleme:
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İstanbul İçin Son Çağrı filminin ne zaman yayınlanacağı Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat fanları tarafından merak ediliyor. Aşk-ı Memnu'dan bu yana ilk kez bir projede yer alacak olan ikili filmde aşk yaşayacak. New York'a giderken havaalanında tanışan ve unutulmaz bir gece geçiren Serin ve Mehmet'in hikayesi Netflix'te ekrana gelecek. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'li İstanbul İçin Son Çağrı ne zaman? Netflix filmi İstanbul İçin Son Çağrı oyuncuları konusu nedir, oyuncuları kimler?

Netflix'in yeni filmi İstanbul İçin Son Çağrı filmi için geri sayım devam ediyor. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, Halid Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinden tam 14 yıl sonra tekrar bu proje için kamera karşısına geçti. Gönenç Uyanık’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme aldı. İstanbul İçin Son Çağrı izleme ekranı şimdiden internette araştırılıyor. İşte, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in başrollaerini paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filminin Netfix'te yayınlanacağı tarih, konusu ve oyuncuları...

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İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİ NE ZAMAN?

İstanbul İçin Son Çağrı filmi yarın (24 Kasım 2023 Perşembe) Netflix'te yayınlanacak.

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BEREN SAAT VE KIVANÇ TATLITUĞ 14 YIL SONRA AYNI PROJEDE!

Halid Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde başrolü paylaşan ikili 14 yıl sonra 'İstanbul İçin Son Çağrı' filmi için kamera karşısına geçti.

Kıvanç Tatlıtuğ, 'İstanbul İçin Son Çağrı' filminde Mehmet'i, Beren Saat ise Selin karakterini canlandırıyor. Filmde ikili heyecan ve tutku dolu bir maceraya atılacaklar.

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İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI NASIL İZLENİR?

İstanbul İçin Son Çağrı filmi Netflix'te yayınlanacak. Filmi izlemek için Netflix üyeliğinizin olması gerekiyor.

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İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI İÇİN NETFLIX UYELİĞİ NASIL YAPILIR?

Netflix'te temel, standart ve özel olmak üzere 3 abonelik çeşidi bulunuyor.

Temel pakette 720p video kalitesi bulunuyor. Kullanıcılar istedikleri telefonda, tablette, bilgisayarda veya TV'de reklamsız izleme gerçekleştirebiliyorlar.

Standart pakette ise 1080 video kalitesi bulunuyor. Yukarıdaki bilgilere ek olarak kullanıcılar 2 cihazda indirme özelliğinden faydalanabiliyor.

Özel paket ise daha kapsamlı. Bu paket Ultra HD (4K) ve HDR video kalitesi sunuyor. Konumsal ses özelliğini de içeren paket ile telefonda, tablette, bilgisayarda veya TV'de izleme gerçekleştirilebiliyor. Paket 6 cihazda indirme özelliği sunuyor.

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İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI KONUSU NEDİR?

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolleri paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filmi; New York'a giderken havaalanında tanışan ve unutulmaz bir gece geçiren Serin ve Mehmet'in hikayesini anlatıyor. Beraber çok iyi vakit geçiren ikilinin tek bir sorunu vardır. O da ikisinin de evli olması.

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İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Beren Saat - Serin

Kıvanç Tatlıtuğ - Mehmet

Senan Kara - Psikolog

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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat Kıvanç Tatlıtuğ karakteri
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