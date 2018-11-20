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İstanbul için sürpriz isim denkleme girdi! 'Tehlikeli rakip' diye duyurdu

SEÇİM HABERLERİ  | 20.11.2018 08:29 | Son Güncelleme

CHP'de İstanbul adayının kim olacağı merak edilirken ortaya bir sürpriz isim daha atıldı. CHP'nin mevcut Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismi kulislerde yükseliyor.

İstanbul için sürpriz isim denkleme girdi! 'Tehlikeli rakip' diye duyurdu

Yerel seçim kulisleri hareketlendi. Partilerin büyükşehir adaylarının kim olacağı merak ediliyor. CHP'de ise dün sürpriz bir isim gündeme geldi: Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. İddia ilk olarak dün, Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık tarafından ortaya atıldı, yankı buldu.

Star gazetesi yazarı Nuh Albayrak, bugünkü yazısında konuyu farklı bir açıdan kaleme aldı. 'Kılıçdaroğlu neden şimdi de “Gel buraya Ekrem İmamoğlu” diyor?' başlıklı yazısında Albayrak, Ekrem İmamoğlu için, 'Trabzonlu bir aileden olan Ekrem İmamoğlu, kökeni itibariyle; muhafazakarlık gibi sıfatların, (mevcut CHP yönetimi ve ortada görünen alternatiflerin aksine) üzerinde sırıtmadığı bir isim gibi görünüyor.' ifadelerini kullandı.

"Tehlikeli rakip İmamoğlu mu?" sorusunu soran Albayrak, şöyle devam etti:

"Nitekim 2014’te Beylikdüzü Belediye Başkanlığını, bu görüntüsü ile kazandığı biliniyor.

Zaten bu yüzden de, “Milletten nasıl oy alırız” toplantılarında İmamoğlu’nun fikirlerine başvuruluyor. "

Muhafazakârlık ve CHP” bizim için; cem-i zıddeyn anlamına gelse de, 90 yıldır “gizli iktidar” olmanın cazibesiyle, toplumdaki değişimi ıskaladığı için çakma ve ithal muhafazakârlardan bile medet uman bir parti için bir çözüm olarak görülüyor olabilir.

Gerçi, müteahhit olması sebebiyle gerek öncesi ve gerekse başkanlığı döneminde, özellikle imara dayalı rant konusunda, hakkında çok sayıda yolsuzluk iddiası bulunuyor ama bu durumun CHP için bir engel teşkil edeceğini sanmıyorum. "

"GEL BURAYA EKREM"

Kılıçdaroğlu'nun tehlikeyi önceden sezmezisin ve ezmesini bilen biri olduğunu ifade eden Albayrak, "İstanbul çok önemli, Ekrem kardeşim de çok değerli” diye peşrev çeker, sonra 'Gel buraya Ekrem' der ve sonra da kazanamaması için elinden geleni yapar." diye yazdı.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Asıl amaç Muharrem İnce'nin aday gösterilmemesi, yandaş medya dikkatleri başka yöne çekerek ve yeni isimler parlatarak Muharrem İnce'nin alternatifi var demeye çalışıyorlar akıllarınca...
CHP NİN ADAYI %99,5 MUHARREM İNCE, ADAMIN İKİ AYDIR SESİ ÇIKMIYO BUNDA BİR ŞEYLER VAR
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