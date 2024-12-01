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  4. İstanbul için tarih verildi: Yağış geliyor... Meteoroloji'den 4 ile 'sarı kodlu' uyarı! "Ani sel, su baskını ve yıldırım"

İstanbul için tarih verildi: Yağış geliyor... Meteoroloji'den 4 ile 'sarı kodlu' uyarı! "Ani sel, su baskını ve yıldırım"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
01.12.2024 13:42
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni haftaya ilişkin hava tahmini raporunu paylaştı. Rapora göre, 4 ile 'sarı kodlu' gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan İstanbul için de tarih verilerek yağış uyarısında bulunuldu. Tahminlere göre megakent İstanbul'da 3 gün sağanak yağış bekleniyor. İşte önümüzdeki hafta yurtta yaşanacak meteorolojik hadiseler!

İstanbul için tarih verildi: Yağış geliyor... Meteoroloji'den 4 ile 'sarı kodlu' uyarı! "Ani sel, su baskını ve yıldırım"

Meteoroloji haftalık hava durumu tahminini internet sitesi üzerinden paylaştı. Rapora göre Marmara bölgesinde kuvvetli rüzgarın etkili olması beklenirken İstanbul için de yağış uyarısı yapıldı. Yurdun iç bölgelerinde buzlanma ve don hadisesi beklenirken, 4 ile ise 'sarı kodlu' yağış uyarısında bulunuldu.

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METEOROLOJİ'DEN 4 İLE 'SARI KODLU' UYARI

Meteoroloji'den İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'ya 'sarı kodlu' uyarı yapıldı. Uyarıya göre bu illerde ani sel, su baskını ve yıldırım hadiseleri gözlenmesi bekleniyor.

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2), yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Manisa'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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ORHAN ŞEN'DEN İSTANBUL'A UYARI! "3 GÜN YAĞMURLU"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

"Bugün pazar Kıyı Ege, Çanakkale akşama doğru Trakya’da kuvvetli yağmur, su baskınlarına neden olabilir. Gece İstanbul’a ulaşan yağmur kuvvetli değil.

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Rüzgar, Marmara’da Kuzey doğudan fırtına hızında.

Hava sıcaklığı değişmiyor.

İstanbul bu gece ve önümüzdeki 3 gün yağmurlu 13 derece."

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ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C
Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 14°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C
Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C
Çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu, bölgenin batısının parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 15°C
Az bulutlu

MERSİN °C, 18°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, bölgenin batısının parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

BOLU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM °C, -6°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 3°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 5°C
Az bulutlu

VAN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 12°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C
Az bulutlu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Orhan Şen
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