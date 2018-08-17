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İstanbul için yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 08:14 | Son Güncelleme

Anadolu Yakası ve Boğaz çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Anadolu Yakası ve Boğaz çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler ve radar verilerine göre; İstanbul'un Anadolu yakasında ve Boğaz çevrelerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
boğaz Meteoroloji yağış

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