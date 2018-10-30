İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde İstanbul'da yapılan bir ankette dikkat çeken veriler yer aldı. Mediar'ın anketine göre, kamuoyunun yüzde 77.86'sı, Türkiye'nin ekonomik bir kriz içinde olduğunu, yüzde 57.89'u ise krizin nedenleri arasında yanlış ekonomi yönetiminin olduğunu düşünüyor.

1 / 7 'DIŞ GÜÇLER' DİYENLERİN ORANI Öte yandan seçmenlerin yüzde 46.48'i kriz nedenleri arasında dış güçlerin müdahalesini görüyor.

2 / 7 Araştırmada, seçmenlerin yaklaşık yüzde 60'ının kendisini Milliyetçi, Atatürkçü ya da Muhafazakar olarak niteledikleri ifade ediliyor. Araştırmanın sonucunda bu nitelemelerin siyasetin bugünkü merkezinin bileşenlerini ortaya koyduğu öne sürülüyor.

3 / 7 "İSTANBUL'DA SONUCU EKONOMİK KRİZ DE ETKİLEYECEK" Araştırmada ayrıca, ekim ayı itibariyle İstanbul ilinde yerel seçimlerin sonucunun, kazanma iddiası olan iki partinin eylemlerine olduğu kadar, ekonomik krizin kamuoyundaki etkisi ve diğer siyasi partilerin izleyeceği seçim tutumuna da bağlı olduğunun görüldüğü vurgulanıyor.

4 / 7 İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI Araştırmaya göre, İstanbul'da partilerin son oy oranları ise şöyle açıklandı: "Seçmen eğilimi şu şekilde gözlenmiştir.

5 / 7 Adaylara bağlı: Yüzde 8.57 AK Parti: Yüzde 35.46 CHP: Yüzde 25.26

6 / 7 MHP Yüzde 7.87 İyi Parti: Yüzde 7.53 HDP: Yüzde 10.49