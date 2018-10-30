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İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2018 15:44 | Son Güncelleme

Mediar Araştırma Şirketi'nin 'Mart 2019 Yerel Seçimleri İstanbul İli Seçmen Profili Araştırması'nda dikkat çeken veriler yer aldı. Araştırmada partilerin son oy oranlarına da yer verildi.

31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde İstanbul'da yapılan bir ankette dikkat çeken veriler yer aldı. Mediar'ın anketine göre, kamuoyunun yüzde 77.86'sı, Türkiye'nin ekonomik bir kriz içinde olduğunu, yüzde 57.89'u ise krizin nedenleri arasında yanlış ekonomi yönetiminin olduğunu düşünüyor.

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'DIŞ GÜÇLER' DİYENLERİN ORANI

'DIŞ GÜÇLER' DİYENLERİN ORANI
Öte yandan seçmenlerin yüzde 46.48'i kriz nedenleri arasında dış güçlerin müdahalesini görüyor.
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Araştırmada, seçmenlerin yaklaşık yüzde 60'ının kendisini Milliyetçi, Atatürkçü ya da Muhafazakar olarak niteledikleri ifade ediliyor. Araştırmanın sonucunda bu nitelemelerin siyasetin bugünkü merkezinin bileşenlerini ortaya koyduğu öne sürülüyor.
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"İSTANBUL'DA SONUCU EKONOMİK KRİZ DE ETKİLEYECEK"

"İSTANBUL'DA SONUCU EKONOMİK KRİZ DE ETKİLEYECEK"
Araştırmada ayrıca, ekim ayı itibariyle İstanbul ilinde yerel seçimlerin sonucunun, kazanma iddiası olan iki partinin eylemlerine olduğu kadar, ekonomik krizin kamuoyundaki etkisi ve diğer siyasi partilerin izleyeceği seçim tutumuna da bağlı olduğunun görüldüğü vurgulanıyor.
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İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI

İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI
Araştırmaya göre, İstanbul'da partilerin son oy oranları ise şöyle açıklandı: "Seçmen eğilimi şu şekilde gözlenmiştir.
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Adaylara bağlı: Yüzde 8.57 AK Parti: Yüzde 35.46 CHP: Yüzde 25.26
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MHP Yüzde 7.87 İyi Parti: Yüzde 7.53 HDP: Yüzde 10.49
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SP: Yüzde 1.46 Diğer: Yüzde 0.58 Kararsız: Yüzde 2.79
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
akp bu kadar oy alabiliyorsa demek bazıları daha uyanmamış demek
PKK ile ittifak yapan CHP adayına mı verelim ??? Ak Parti'den başka seçenek mi var ..?
@x045 bi kısmı uyanmış. ama anket firmaları anketi hangi parti yaptırırsa onu yüksek çıkarıyorlar. o yüzden şau an algı operasyonu ile milleti kandırıyorlar kısacası bu...
@merve_ixmir Ya AKP - HDP birleşince ne olacak olmayan CHP - HDP hep dillendiriyorsunuz da olan AKP-HDP neden dillendirmiyorsunuz zaten hiç bir ülkücü AKP-MHP ortaklığına oy vermez AKP kazanması için geriye HDP ile ortaklık yapması kalıyor ve mecbur buna başkanlıkta MHP ye mecburdu yerel seçimlerde HDP mecbur o yüzden siz gidin AKP verin
hadi ordan 10 kişiye soruyosunuz %70 diyosunuz ama sonuçlar açıklanınca süpriz oldu diye geveliyosunuz kandırmayın şu insanları
Ekonomiye dış güçlerin oyunu diyen kitle bu kafada olduğu sürece bi cacık olmaz bir papaz yüzünden evime gelen faturalar ikiye katlandı papaz nerde beceriksiz hükümet yüzünden sıcacık yatağında peki diğer papaz nerde oda amerikada köşkünde ne oldu peki şimdi dış güçlerin oyunumu yoksa hükümetin hatalar zincirimi hadi geçtim faturalar niye eski haline gelmedi veya ekonomi, bu bahane ile zamlanan tüm herşey neden eski fiyata dönmedi dış güçler kafasındaki insanlar çıkın o kafadan dış güç falan yok üretmessen dış da olur içde bahane hazır dış güçler 16 yıldır kurtaramadınız şu dış güçlerden
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