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  4. İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren... (İstanbul hava durumu)

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren... (İstanbul hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 13:46 | Son Güncelleme

İstanbul’da sabah saatlerinde Çatalca ve Silivri’de kar etkili oldu. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünde görevli hava tahmin uzmanı Bayram Doğan, İstanbulluları yarın kar yağışına karşı uyardı. Öte yandan çarşamba günü gece saatlerinde sıcaklıkların 0’ın altına düşmesinden ötürü buzlanma olabileceğini belirtti.

İstanbul’da bu sabah saatlerinde Çatalca ve Silivri civarında kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı İstanbul genelinde şiddetli şekilde etkisini göstermezken, kar yağışının devam edip etmeyeceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Meteoroloji'den İstanbul’a kar ve buzlanma uyarısı

İstanbulluları etkili olacak kar yağışı hakkında uyaran Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünde görevli hava tahmin uzmanı Bayram Doğan'ın açıklamaları şöyle:
Bugün sabah saatlerinde Çatalca ve Silivri taraflarında kar yağışı oldu. Bu gece itibariyle de İstanbul’un genelinde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar beklentimiz var.
Yağış Salı günü olup, Çarşamba günü beklentimiz yok, parçalı çok bulutlu hava olacak. Perşembe günü ise İstanbul genelinde karla karışık yağmur beklentimiz var.
Cuma gününden itibaren İstanbul’u terk ediyor. Çarşamba günü özellikle yerin ıslak olmasından dolayı sıcaklıkların 0’ın atına düşmesi nedeniyle buzlanma ve don olayı olabilir.
Çarşamba günü için İstanbulluları buzlanma ve don olayına karşı uyarmakta fayda var.
Şu an itibariyle İstanbul genelinde ikinci kar yağışı oluyor. Kış bitmedi daha, mevsim normalleri civarında kar yağışının yaklaşmasını bekleriz.
Çarşamba günü yerler ıslak olacağı için, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı olabilir. Özellikle köprü ve viyadüklerde vatandaşların tedbirli olmasında fayda var.
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hava durumu kar kar uyarısı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yapmayın allah askına insanları korkutmayın istanbula kar yağmaz alıştık artık ⛄
ne kari , karla karisik yagmur diyor..cuma gunude yurdu terk ediyormus...yani kar filan yok...
İstanbulda 2. kar mı ? neyin kafasını yaşıyorsunuz siz.1 tane kar tanesi düşmedi bu kış.Şehir merkezinden 100 km uzakta tepede bir köye kar yağdı diye istanbula kar yağmış mı oluyor ?
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