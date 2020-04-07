İstanbul için yeni koronavirüs tedbir paketi yayımlandı! Sağlık çalışanlarının tüm izinleri iptal edildi

Hazırlanan yeni tedbir paketine göre;
-Taşra teşkilatlarında görevli tabipler, İstanbul'a hiçbir mevzuat sınırlamasına tabii olmadan atanacak.
-Hizmet kapasitesi azaltılan sağlık merkezlerinde görevli personel ihtiyaç duyulan alanlarda görvlendirilebilecek.
-İstanbul ilinde görev yapan aday tabiplerin ivedilikle atamaları yapılacak.
-Doğum sonrası izni ve yurdışı izni bulunanlar hariç tüm sağlık personelinin ücretsiz izinleri sonlandırıldı.
-Mücbir sebeplerle alınan izinler hariç, tüm yıllık izinler iptal edildi.