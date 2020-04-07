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  4. İstanbul için yeni koronavirüs tedbir paketi yayımlandı! Sağlık çalışanlarının tüm izinleri iptal edildi

İstanbul için yeni koronavirüs tedbir paketi yayımlandı! Sağlık çalışanlarının tüm izinleri iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 08:48 | Son Güncelleme

İstanbul için hazırlanan yeni koronavirüs tedbir paketi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla yayımlandı.

İstanbul için yeni koronavirüs tedbir paketi yayımlandı! Sağlık çalışanlarının tüm izinleri iptal edildi

Hazırlanan yeni tedbir paketine göre;

-Taşra teşkilatlarında görevli tabipler, İstanbul'a hiçbir mevzuat sınırlamasına tabii olmadan atanacak.

-Hizmet kapasitesi azaltılan sağlık merkezlerinde görevli personel ihtiyaç duyulan alanlarda görvlendirilebilecek.

-İstanbul ilinde görev yapan aday tabiplerin ivedilikle atamaları yapılacak.

-Doğum sonrası izni ve yurdışı izni bulunanlar hariç tüm sağlık personelinin ücretsiz izinleri sonlandırıldı.

-Mücbir sebeplerle alınan izinler hariç, tüm yıllık izinler iptal edildi.

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istanbul koronavirüs tedbir paketi Sağlık Çalışanları Fahrettin Koca

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