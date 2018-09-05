"İstanbul İçin Zabıta" karikatür yarışması

İSTANBUL (AA) - Zabıta Teşkilatı'nın 192. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "İstanbul İçin Zabıta" temalı karikatür yarışması düzenledi.

İstanbul Büşükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığının hizmetlerinin gençlere, öğrencilere ve tüm İstanbullulara anlatılması için düzenlenen yarışmaya, ortaokul ile lise öğrencileri katıldı.

Zabıta Teşkilatın, 192 yıldır 7/24 yaptığı fedakarca hizmetlerin öğrencilerin bakış açısıyla vurgulanması amaçlanan yarışma, "Sağlığımız İçin Zabıta, Temiz ve Yaşanılabilir Bir Çevre İçin Zabıta, Ulaşım Güvenliğimiz İçin Zabıta, Kent Estetiğimiz İçin Zabıta, Rahatımız ve Huzurumuz İçin Zabıta” alt başlıklarından oluştu.

Yarışmada dereceye giren karikatürler, eser sahibi öğrencilerin de katılımıyla Taksim Metro İstasyonu'nda sergilendi.

Bu arada, Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında futbol dostluk maçı yapıldı.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye dikkat çekmek ve esnaflarla zabıtalar arasındaki dostluğu pekiştirmek adına yapılan maç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıtası Edirnekapı Kompleksi'nde oynandı.

Dostluk maçında zabıtalardan oluşan takım, 5-2'lik skorla galibiyet elde etti.

