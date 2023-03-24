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İSTANBUL İFTAR VAKTİ 24 Mart 2023: İstanbul iftar vakti saat kaçta? Ramazan imsakiyesi ile İstanbul iftar saati!

24.03.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul iftar vakti ramazan ayının ikinci günü olan 24 Mart 2023 Cuma günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 İstanbul İmsakiye ile iftar vakti, sahur vakti ve imsak saatleri öğrenilebiliyor. Peki, İstanbul iftar vakti saat kaçta? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte, ramazan imsakiyesi ile İstanbul iftar saati...

İSTANBUL İFTAR VAKTİ 24 Mart 2023: İstanbul iftar vakti saat kaçta? Ramazan imsakiyesi ile İstanbul iftar saati!

İstanbul iftar vakti 24 Mart 2023 Cuma günü arama motorlarında araştırılıyor. On bir ayın sultanı ramazan ayı 23 Mart'ta başladıç Diyanet tarafından 2023 yayımlanan dini günler takvimine göre ramazan ayı 20 Nisan'da açılacak oruç ile sona erecek. Biçok kişi, İstanbul iftar vakti 2023 konu başlığını araştırıp "24 Mart 2023 İstanbul iftar saati kaçta?" sorusuna yanıt arıyor.İşte 24 Mart 2023 Cuma günü İstanbul iftar vakti...

İSTANBUL İFTAR SAATİ KAÇTA?

İstanbul!da 24 Mart 2023 Cuma günü iftar saati 19:26'dur.

25 Mart 2023 Cumartesi İstanbul'da iftar vakti 19:27
26 Mart 2023 Pazar İstanbul'da iftar vakti 19:28
27 Mart 2023 Pazartesi İstanbul'da iftar vakti 19:30

İSTANBUL SAHUR SAAT KAÇTA?

25 Mart 2023 Cumartesi İstanbul'da sahur saati: 05:27
26 Mart 2023 Pazar İstanbul'da sahur saati: 05:25
27 Mart 2023 Pazartesi İstanbul'da sahur saati: 05:24

İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023

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ORUÇ TUTMAK FARZ MI?

Ramazan ayında tutulan oruçlar farzdır. Gerekli koşulları sağlayan Müslümanların bu ayda oruç tutması gerekir. Bir mazeret ile veya mazeretsiz olarak tutulmazsa o zaman başka bir zamanda kaza edilmesi gerekir.

Oruç tutmak farz mı?

Ramazan orucunun bozulursa kefaret orucu tutulur. Kefaret orucu da farzdır. Ayrıca yanlışlıkla veya kaza ile bir adamı öldürme, zıhar, hacda ihramlıyken ve vakti gelmeden tıraş olma, yemin için tutulan oruçlar da kefaret orucudur. Bu oruçlar da farzdır.

Ramazan orucu yalnızca Ramazan ayında tutulur. Ancak diğer oruçlar tutmanın mubah olduğu her zaman tutulabilir. Ramazan orucu tutulmazsa, kaza orucu da mubah olan bir zaman tutulabilir. Herhangi bir neden ile kazaya kalan oruçların vakit kaybetmeden biran önce kazasının yapılması gerekir.

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