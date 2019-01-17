AFYONKARAHİSAR (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı İstanbul Başakşehir Şubesi tarafından Afyonkarahisar'daki Kızıldağ İlkokulu ve Ortaokulunda öğrenim gören 264 öğrenciye kıyafet yardımı yapıldı.

İHH İstanbul Başakşehir Şubesi üyeleri, "Kardeşlik Köprüsü" projesi kapsamında Afyonkarahisar İHH Şubesiyle irtibata geçerek, il merkezine bağlı Kızıldağ köyündeki ilkokul ve ortaokulda öğrenim gören öğrenciler için kışlık giyeceklerden oluşan paketler hazırladı.

Köye gelen İHH temsilcileri, hazırlanan giyim paketlerini 264 öğrenciye hediye etti.

İHH Başakşehir Şubesi Kadın Kolları Başkanı Gülcan Şimşekçakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kardeşlik Köprüsü" projesini Türkiye'nin her şehrinde uyguladıklarını söyledi.

Projeye Afyonkarahisar İHH Şubesinin de büyük destek verdiğini dile getiren Şimşekçakan, "Botundan tutun da montuna, kazağına kadar hepsini getirdik. Projemiz gerçekten büyük ve yaklaşık 3 yıldır Türkiye'de uyguluyoruz. Bizim için önemli olan, bu çocuklarımıza faydalı olabilmektir. Bu sevinç ve duygu da bize yeter." dedi.

İHH Afyonkarahisar Şube Başkan Yardımcısı Arif Ören de kardeşlik köprüsünün büyük bir organizasyon olduğunu belirtti.

