HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İSTANBUL- 'İKAMET İZNİ' VAADİYLE DOLANDIRAN SAHTE KOMİSER YAKALANDI

İSTANBUL- 'İKAMET İZNİ' VAADİYLE DOLANDIRAN SAHTE KOMİSER YAKALANDI

27.10.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSTANBUL'da sosyal medya hesaplarında üniformalı fotoğraf paylaşarak kendisini komiser yardımcısı olarak tanıtan M.D.

İSTANBUL- 'İKAMET İZNİ' VAADİYLE DOLANDIRAN SAHTE KOMİSER YAKALANDI

Derya EVREN/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da sosyal medya hesaplarında üniformalı fotoğraf paylaşarak kendisini komiser yardımcısı olarak tanıtan M.D. isimli şüpheli, 'ikamet izni' alacağını vadederek yabancı uyruklu kişileri dolandırdığı tespitiyle gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, M.D. isimli şüphelinin kendisini yabancı uyruklu kişilere komiser yardımcısı olarak tanıtıp, il göç idaresinden tanıdıkları olduğunu ve belli bir ücret karşılığında ikamet izni çıkarabileceğini vadederek dolandırıcılık yaptığını belirledi. M.D.'yi bir süre izleyen polis, şüphelinin rütbeli üniformasıyla çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştığını böylelikle de güven kazandığını belirledi.

Polis, M.D.'nin Şişli Feriköy Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Baskında şüpheli M.D. gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda rütbeli üniforma ve telsiz ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

------------------------

-Şüphelinin evden çıkarılması

-Şüphelinin emniyetten çıkarılması

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK'ten KPSS açıklaması: Bazı sıkıntılar varYÖK'ten KPSS açıklaması: Bazı sıkıntılar var
Flaş 'dava' açıklaması! "İmamoğlu elimi bile tutmadı" Flaş 'dava' açıklaması! "İmamoğlu elimi bile tutmadı"
Dikkat çeken detay: O isimler listede yokDikkat çeken detay: O isimler listede yok
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Yeni maaşlar için ipucu! TCMB Başkanı açıkladı

Yeni maaşlar için ipucu! TCMB Başkanı açıkladı

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

Kız çocuğu ahırda feci şekilde can verdi! Çığlıklarına uyandılar

Kız çocuğu ahırda feci şekilde can verdi! Çığlıklarına uyandılar

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

Şişli'nin göbeğinde ağızları açık bırakan hırsızlık!

Şişli'nin göbeğinde ağızları açık bırakan hırsızlık!

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

İlginizi Çekebilir

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Dikkatsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Dikkatsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.