İSTANBUL- 'İKAMET İZNİ' VAADİYLE DOLANDIRAN SAHTE KOMİSER YAKALANDI

Derya EVREN/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da sosyal medya hesaplarında üniformalı fotoğraf paylaşarak kendisini komiser yardımcısı olarak tanıtan M.D. isimli şüpheli, 'ikamet izni' alacağını vadederek yabancı uyruklu kişileri dolandırdığı tespitiyle gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, M.D. isimli şüphelinin kendisini yabancı uyruklu kişilere komiser yardımcısı olarak tanıtıp, il göç idaresinden tanıdıkları olduğunu ve belli bir ücret karşılığında ikamet izni çıkarabileceğini vadederek dolandırıcılık yaptığını belirledi. M.D.'yi bir süre izleyen polis, şüphelinin rütbeli üniformasıyla çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştığını böylelikle de güven kazandığını belirledi.

Polis, M.D.'nin Şişli Feriköy Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Baskında şüpheli M.D. gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda rütbeli üniforma ve telsiz ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

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-Şüphelinin evden çıkarılması

-Şüphelinin emniyetten çıkarılması

