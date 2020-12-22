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"İstanbul İkinci Dalganın Zirve Noktasını Geride Bıraktı"

22.12.2020 12:25 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da salgında ikinci dalganın zirve noktası aşıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayılarında azalma olduğunu ifade etti

İstanbul’da salgında ikinci dalganın zirve noktası aşıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayılarında azalma olduğunu ifade etti.

İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul’da azalmaya başlayan vaka sayılarına dikkat çekti. Vali Yerlikaya mesajında “#Covid_19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı %40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı %25 oranında azaldı. Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya ayrıca İstanbul’da geçtiğimiz hafta pozitif vaka sayısında yüzde 40 oranında bir azalma olduğunu da açıkladı.

İstanbul Valisi’nin açıklamasına göre şehirde vaka sayılarında en çok düşüş görülen 3 ilçe, Arnavutköy, Beyoğlu ve Avcılar oldu.

Türkiye’de dün itibariyle toplam vaka sayısı, 2 milyon 43 bin 704 kişiye ulaşırken salgın nedeniyle resmi verilere göre 18 bin 351 kişi de hayatını kaybetti.

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