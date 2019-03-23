İstanbul il başkanlarından ortak Yenikapı Mitingi açıklaması

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından 24 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan 'Cumhur İttifakı' İstanbul Yenikapı Mitingi alanında incelemelerde bulunarak basın açıklaması yaptılar.

24 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan 'Cumhur İttifakı' İstanbul Yenikapı Mitingi öncesi AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanı Birol Gür, ortak basın açıklaması yaptı.

“ÇOK CİDDİ BİR HAZIRLIK VAR”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “Bugün Yenikapı’da MHP il başkanımızla beraber bir alan incelemesindeyiz. Burada gerçekten çok ciddi bir hazırlık var. Yarın tarihi bir günü yaşamak için yeniden tarihe not düşmek için burada bir hummalı çalışmayı yakından takip ediyoruz” dedi.

“KOLAYLAŞTIRICI TÜM ÖZELLİKLERİ SEFERBER ETMİŞ DURUMDAYIZ”

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Şenocak, “17 Mart’tan beri burada gece gündüz bir hazırlık var. Pazar sabahına kadar aynı süratle devam ediyor. Burada özellikle kurmuş olduğumuz sahne geçen mitingimize göre biraz daha büyütülmüş hali. Yaklaşık 16 metre yükseklikte ve 145 metre eninde bir sahneden bahsediyoruz. Buraya gelen vatandaşlarımız rahat bir şekilde izlemlerini sağlayabilmek için yaklaşık 170 metrekarelikte led ekranlar kullanıldı. Bu sahneyle alakalı yaklaşık 26 tır malzeme kullanıldı. Buraya gelen şehit, gazi ve engelli vatandaşların mitingi rahat izlemeleri için bir alan oluşturuldu. Gelen vatandaşlarımızın da buradaki mitingi izlemelerinin en kolaylaştırıcı tüm özellikleri burada seferber etmiş durumdayız” diye konuştu.